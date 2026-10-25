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Jedan srpski državljanin (31) uhapšen je na graničnom prelazu Frajlasing, između Nemačke i Austrije.

Za njim se tragalo zbog presude u kojoj je osuđen na robiju zbog pljačke u nemačkom gradu Karlsrueu.

Granični policajci su u četvrtak na autoputu A8 započeli pregled putničkog autobusa koji je iz Austrije išao u Nemačku. Državljanin Srbije im je bio posebno sumnjiv, pa su daljom proverom utvrdili da je reč o beguncu sa poternice, koji je pokušavao da uđe u Nemačku, piše portal presse-augsburg.de.

Tada je otkriveno da za njim traga javno tužilaštvo u Karlsrueu, jer treba da odsluži godinu i po dana zatvorske kazne zbog pljačke.

On je odmah uhapšen i biće sproveden na odsluženje kazne.

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