begunac
SRBIN S POTERNICE POKUŠAO DA UĐE U NEMAČKU AUTOBUSOM: Policija odmah shvatila o kome je reč, sada ga čeka robija
- Srpski državljanin (31) uhapšen je na prelazu Frajlasing, na granici Nemačke i Austrije, dok je autobusom pokušavao da uđe u Nemačku.
- Policija je utvrdila da je bio na poternici zbog presude u Karlsrueu i da treba da odsluži godinu i po zatvora zbog pljačke.
Slušaj vest
Jedan srpski državljanin (31) uhapšen je na graničnom prelazu Frajlasing, između Nemačke i Austrije.
Za njim se tragalo zbog presude u kojoj je osuđen na robiju zbog pljačke u nemačkom gradu Karlsrueu.
Granični policajci su u četvrtak na autoputu A8 započeli pregled putničkog autobusa koji je iz Austrije išao u Nemačku. Državljanin Srbije im je bio posebno sumnjiv, pa su daljom proverom utvrdili da je reč o beguncu sa poternice, koji je pokušavao da uđe u Nemačku, piše portal presse-augsburg.de.
Tada je otkriveno da za njim traga javno tužilaštvo u Karlsrueu, jer treba da odsluži godinu i po dana zatvorske kazne zbog pljačke.
On je odmah uhapšen i biće sproveden na odsluženje kazne.
Reaguj
Komentariši