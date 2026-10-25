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Pripadnici policije u Sopotu uhapsili su u subotu uveče M. Z. (61) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju brutalno pretukao svoju majku R. Z. (83).

Kako se saznaje, svemu je prethodila rasprava u porodičnom domu, nakon čega je osumnjičeni u alkoholisanom stanju nasrnuo na staricu i pesnicama je udarao u glavu, nanevši joj teške povrede.

Lekarska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Sopotu zbrinula je povređenu staricu na licu mesta, nakon čega je, zbog ozbiljnosti povreda glave, hitno transportovana u Urgentni centar u Beogradu, gde je zadržana na Odeljenju neurohirurgije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. Z. određeno je zadržavanje do 48 časova. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom tužiocu.

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