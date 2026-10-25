PIJAN TUKAO MAJKU: Porodično nasilje u Sopotu, starica hitno prevezena u Urgentni centar
- Policija u Sopotu uhapsila je M. Z. (61) zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju brutalno pretukao svoju majku R. Z. (83).
- Starica je sa teškim povredama glave prevezena u Urgentni centar u Beogradu i zadržana na neurohirurgiji.
Pripadnici policije u Sopotu uhapsili su u subotu uveče M. Z. (61) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju brutalno pretukao svoju majku R. Z. (83).
Kako se saznaje, svemu je prethodila rasprava u porodičnom domu, nakon čega je osumnjičeni u alkoholisanom stanju nasrnuo na staricu i pesnicama je udarao u glavu, nanevši joj teške povrede.
Lekarska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Sopotu zbrinula je povređenu staricu na licu mesta, nakon čega je, zbog ozbiljnosti povreda glave, hitno transportovana u Urgentni centar u Beogradu, gde je zadržana na Odeljenju neurohirurgije.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. Z. određeno je zadržavanje do 48 časova. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom tužiocu.