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Pripadnici policije u Sopotu uhapsili su u subotu uveče M. Z. (61) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju brutalno pretukao svoju majku R. Z. (83).

Kako se saznaje, svemu je prethodila rasprava u porodičnom domu, nakon čega je osumnjičeni u alkoholisanom stanju nasrnuo na staricu i pesnicama je udarao u glavu, nanevši joj teške povrede.

Lekarska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Sopotu zbrinula je povređenu staricu na licu mesta, nakon čega je, zbog ozbiljnosti povreda glave, hitno transportovana u Urgentni centar u Beogradu, gde je zadržana na Odeljenju neurohirurgije.