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Državljanin Srbije (39) uhapšen je na graničnom prelazu Tabanovce u Severnoj Makedoniji, tri meseca nakon što ga je sistem "Bezbedan grad" evidentirao zbog vožnje brzinom većom od dvostruko dozvoljene.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, M. P. je priveden 23. oktobra oko 16 časova, prilikom izlaska iz zemlje.

Policija je proverom automobila marke "bajk" sa srpskim registarskim oznakama, kojim je upravljao, utvrdila da je 15. jula ove godine na auto-putu Đevđelija-Demir Kapija vozio brzinom od 166 kilometara na čas, na deonici na kojoj je ograničenje 80 kilometara na čas.

Nakon hapšenja, muškarac je sproveden u Policijsku stanicu Negotino, gde je zadržan. O slučaju je obavešten javni tužilac, a nakon kompletiranja dokumentacije protiv njega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava.