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U nesreći koja se dogodila u subotu uveče na putu Priština–Uroševac, jedan motociklista je stradao nakon sudara sa dva automobila.

Prema navodima portala Bota Sot, poginuo je dvadesetdvogodišnji Ćlirim Aliju.

Tragična nesreća dogodila se 24. oktobra, oko 23.11 časova, u selu Lapušnik.

U nesreći su učestvovali motocikl marke Jamaha i dva automobila, Folksvagen pasat i BMW.

Od posledica sudara, motociklista je zadobio povrede opasne po život, a njegovu smrt na licu mesta konstatovala je medicinska ekipa koja je izašla na mesto nesreće.

Okolnosti koje su dovele do nesreće sa smrtnim ishodom još nisu razjašnjene, a slučaj je i dalje pod istragom.