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Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se večeras dogodila u Banji Koviljači kada su se sukobila dva muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama, najpre je usledio fizički obračun posle kojeg je jedan od njih potegao vatreno oružje. Sve se dogodilo u dvorištu privatne kuće i tada je jedna osoba zadobila više, navodno, prostrelnih rana, ali je, kako saznajemo, povređeni transportovan za Beograd.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o osobama od ranije poznatim policiji koja je izašla na lice mesta da utvrdi sve okolnosti ovog nemilog događaja.

Policija se povodom ovog slučaja nije oglašavala, ali nam je kratko potvrđeno da ovo "nema veze sa izborima već je reč o ličnom sukobu".

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