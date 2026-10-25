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Jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se večeras dogodila u Banji Koviljači kada su se sukobila dva muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama, najpre je usledio fizički obračun posle kojeg je jedan od njih potegao vatreno oružje. Sve se dogodilo u dvorištu privatne kuće i tada je jedna osoba zadobila više, navodno, prostrelnih rana, ali je, kako saznajemo, povređeni transportovan za Beograd.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o osobama od ranije poznatim policiji koja je izašla na lice mesta da utvrdi sve okolnosti ovog nemilog događaja.