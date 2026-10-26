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Penzioner D. P. (74) pretučen je na železničkoj stanici „Beograd Centar“ (Prokop), a osumnjičeni K. R. (39) je uhapšen.

Prema prvim informacijama, incidentu, koji se dogodio u petak rano ujutru, prethodila je žestoka verbalna rasprava između dvojice muškaraca, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.

Kako se saznaje, K. R. je nasrnuo na D. P. i zadao mu više snažnih udaraca u predelu glave i tela.

Povređeni penzioner je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu dežurni lekari konstatovali teške telesne povrede. Zbog ozbiljnosti stanja, on je odmah zadržan na daljem lečenju na odeljenju hirurgije.

Osumnjičeni K. R. je ubrzo lociran i lišen slobode.

Njemu je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu za krivično delo teška telesna povreda.

Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje utvrđuje sve okolnosti i motiv.

(Telegraf)

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