PENZIONER PRETUČEN NA STANICI U BEOGRADU: Mlađi muškarac ga teško povredio
- Penzioner D. P. (74) pretučen je na stanici Beograd Centar u ranim jutarnjim satima, nakon verbalne rasprave koja je prerasla u fizički sukob.
- Osumnjičeni K. R. (39) uhapšen je ubrzo posle incidenta i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.
Penzioner D. P. (74) pretučen je na železničkoj stanici „Beograd Centar“ (Prokop), a osumnjičeni K. R. (39) je uhapšen.
Prema prvim informacijama, incidentu, koji se dogodio u petak rano ujutru, prethodila je žestoka verbalna rasprava između dvojice muškaraca, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob.
Kako se saznaje, K. R. je nasrnuo na D. P. i zadao mu više snažnih udaraca u predelu glave i tela.
Povređeni penzioner je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar, gde su mu dežurni lekari konstatovali teške telesne povrede. Zbog ozbiljnosti stanja, on je odmah zadržan na daljem lečenju na odeljenju hirurgije.
Osumnjičeni K. R. je ubrzo lociran i lišen slobode.
Njemu je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu za krivično delo teška telesna povreda.
Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje utvrđuje sve okolnosti i motiv.
(Telegraf)