PRETUČENA MAJKA ČETVORO DECE: Jezivo porodično nasilje u Obrenovcu, ženu spasila ćerkica (11)
- Policija u Obrenovcu uhapsila je N. A. zbog sumnje da je brutalno vređao, tukao i zlostavljao suprugu, majku četvoro dece.
- Nasilje je prijavila njihova jedanaestogodišnja ćerka, koja je istrčala iz stana i obavestila policiju.
- Osumnjičeni će danas biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
Pripadnici policije u Obrenovcu uhapsili su N. A. zbog sumnje da je brutalno vređao, tukao i zlostavljao svoju suprugu, majku četvoro dece.
Zahvaljujući prisebnosti žrtve i neverovatnoj hrabrosti njene jedanaestogodišnje ćerke, sprečena je potencijalna tragedija.
Porodična drama odigrala se u subotu, kada je osumnjičeni nasrnuo na nesrećnu ženu. Usred fizičkog i psihičkog iživljavanja, pretučena žena uspela je da se obrati svojoj jedanaestogodišnjoj ćerki, koja je odmah istrčala iz stana i bez oklevanja otišla pravo u obližnju policijsku stanicu kako bi prijavila nasilje nad majkom.
Policijska patrola je odmah reagovala i upala u porodični stan, ali je nasilnik do njihovog dolaska već uspeo da pobegne. Međutim, brzim i efikasnim radom na terenu, policajci su mu ubrzo ušli u trag i stavili mu lisice na ruke.
Osumnjičenom N. A. na teret se stavlja krivično delo nasilje u porodici, a on će danas biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.