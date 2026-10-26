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Pripadnici policije u Obrenovcu uhapsili su N. A. zbog sumnje da je brutalno vređao, tukao i zlostavljao svoju suprugu, majku četvoro dece.

Zahvaljujući prisebnosti žrtve i neverovatnoj hrabrosti njene jedanaestogodišnje ćerke, sprečena je potencijalna tragedija.

Porodična drama odigrala se u subotu, kada je osumnjičeni nasrnuo na nesrećnu ženu. Usred fizičkog i psihičkog iživljavanja, pretučena žena uspela je da se obrati svojoj jedanaestogodišnjoj ćerki, koja je odmah istrčala iz stana i bez oklevanja otišla pravo u obližnju policijsku stanicu kako bi prijavila nasilje nad majkom.

Policijska patrola je odmah reagovala i upala u porodični stan, ali je nasilnik do njihovog dolaska već uspeo da pobegne. Međutim, brzim i efikasnim radom na terenu, policajci su mu ubrzo ušli u trag i stavili mu lisice na ruke.