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Muškarac D. D. (34) napadnut je u subotu uveče u Kanalskoj ulici u Surčinu kada ga je nepoznati napadač presreo i izbo nožem, a onda pobegao.

Napad se odigrao u mračnoj ulici, kada je, za sada, neidentifikovana osoba iznenada nasrnula na D.D. i nanela mu ubodnu ranu u predelu noge. Povređeni muškarac je oko 21 čas kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“.

Nakon detaljnih pregleda i ukazane prve pomoći, lekari su kod D. D. konstatovali lake telesne povrede, ali je on zbog prirode povrede i opreza zadržan na daljem bolničkom lečenju.

O incidentu je odmah obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje rukovodi istragom. Pripadnici policije intenzivno rade na rasvetljavanju svih detalja ovog napada, pretražuju teren i tragaju za osumnjičenim, koji je nakon ubadanja pobegao sa lica mesta.