JEZIVO UBISTVO ŽENE U PEĆI, PRESUDIO JOJ DEVER: Danima upozoravala da je u opasnosti, samo 10 minuta pre smrti prijavila nasilje (foto)
- Arlinda Z. (49) ubijena je u selu Vitomirici kod Peći, a za zločin se sumnjiči njen dever A.S., koji je pobegao i za njim se traga.
- Pre ubistva je bila u policiji zbog prijave porodičnog nasilja, a patrola ju je vratila kući deset minuta pre napada.
- Tri dana ranije poslala je pismo tužilaštvu tražeći hitnu pomoć i upozoravajući da strahuje za život.
Arlinda Z. (49) ubijena je juče u selu Vitomirici kod Peći, kada joj je, kako se sumnja, dever A.S. presudio sekirom u njenoj porodičnoj kući.
Kako prenose mediji, ona je juče u večernjim satima bila u policiji kako bi prijavila da je žrtva porodičnog nasilja, a policija je uhapsila njenog supruga i zadržala ga u pritvoru. Policijska patrola dovezla ju je kući u 20.58 sati, a deset minuta kasnije, dever joj je presudio sekirom u spavaćoj sobi.
On je pobegao sa mesta zločina i za njim se traga.
Advokatica ubijene žene Adelina Hodža reagovala je nakon zločina i oglasila se na svom Fejsbuk profilu.
- Žena koja me je preklinjala da učinim sve što mogu, jer joj ne treba život bez njenog sina, večeras je ubijena sekirom od strane devera - napisala je advokatica i uputila kritike na račun institucija.
Arlinda je 22. oktobra, tri dana pre smrti, poslala pismo Osnovnom tužilaštvu u Peći, u kojem je zahtevala hitnu pomoć zbog velikog straha za život, prenosi portal veriu.info.
- Nadam se da neće doći dan kada ćete vi i odgovorne institucije biti primorani da položite račun tek nakon što mi je život oduzet. Sada razumem zašto ima toliko ubistava - napisala je ubijena Arlinda, između ostalog, a pismo je osvanulo u medijima i na društvenim mrežama.