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Arlinda Z. (49) ubijena je juče u selu Vitomirici kod Peći, kada joj je, kako se sumnja, dever A.S. presudio sekirom u njenoj porodičnoj kući.

Kako prenose mediji, ona je juče u večernjim satima bila u policiji kako bi prijavila da je žrtva porodičnog nasilja, a policija je uhapsila njenog supruga i zadržala ga u pritvoru. Policijska patrola dovezla ju je kući u 20.58 sati, a deset minuta kasnije, dever joj je presudio sekirom u spavaćoj sobi.

On je pobegao sa mesta zločina i za njim se traga.

Advokatica ubijene žene Adelina Hodža reagovala je nakon zločina i oglasila se na svom Fejsbuk profilu.

- Žena koja me je preklinjala da učinim sve što mogu, jer joj ne treba život bez njenog sina, večeras je ubijena sekirom od strane devera - napisala je advokatica i uputila kritike na račun institucija.

Ubijena Arlinda Z. Foto: Facebook

Arlinda je 22. oktobra, tri dana pre smrti, poslala pismo Osnovnom tužilaštvu u Peći, u kojem je zahtevala hitnu pomoć zbog velikog straha za život, prenosi portal veriu.info.