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Državljani Srbije najbrojniji su među zatvorenicima koji kaznu izdržavaju u Austriji, pokazuju podaci koje je predstavila ministarka pravde te države Ana Šporer. Među ukupno 10.101 osobom koja je, u tom momentu, izdržavala kaznu, čak 5.257 nije imalo austrijsko državljanstvo, a na prvom mestu među strancima našli su se Srbi, kojih je bilo preko pet stotina.

- Od ukupno 10.101 osobe koja je 23. juna izdržavala kaznu, njih 5.257 nisu bili austrijski državljani. Među njima je najviše državljana Srbije, 513. Slede Sirijci (468), Rumuni (434), Slovaci (343) i Avganistanci (430) - pokazuju podaci koje je ministarka predstavila u odgovoru na poslaničko pitanje u austrijskom parlamentu. Nakon čega je dodala da za njima slede i Mađari (298), Rusi (285) i Turci (253).

Foto: Profimedia

U međuvremenu, austrijski zatvori suočavaju se i sa problemom prebukiranosti. U ustanovama čiji je kapacitet 8.412 mesta kaznu je izdržavalo 9.142 ljudi, što znači da je popunjenost dostigla 108,68 odsto. Ipak, dok su neki od najpoznatijih kriminalaca sa naših prostora već iza rešetaka, za drugima austrijske vlasti i dalje tragaju.

Iako na spisku među najbrojnijima nema državljana Crne Gore, radi izdržavanja zatvorske kazne, austrijske vlasti uveliko tragaju za pojedincima koji se nalaze na vrhu onih najozloglašenijih.

Među najpoznatijim imenima koji svoju kaznu izdržavaju upravo u jednom od austrijskih kazamata je najpre Dario Đorđević Dekster, potom ta država traži od Ekvadora izručenje Srđana Jezdimira iz redova balkanskog kartela, a uveliko traga i za Srpkinjom Marijanom Mijailović, lažnom šamankom. Pored njih, iz kriminalnog miljea sa Balkana, Austrija potražuje i crnogorske državljane Milija Bajramovića, s druge strane za Radojem Zvicerom ova država i dalje traga.

Dekster doživotno u Austriji

Dario Đorđević, poznatiji kao Dekster, pripadnik je takozvanog vračarskog klana, koji se povezuje sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom. Austrijski sud osudio je Đorđevića u decembru 2023. na doživotni zatvor zbog trgovine narkoticima, a presudu je potvrdio kasnije i Vrhovni sud. Prema navodima optužnice, kriminalna grupa kojom je, kako se tvrdilo, rukovodio u Beču od početka 2020. do leta 2021. prodala je stotine kilograma droge.

Dario Đorđević Foto: Denise Auer/Heute.at

U optužnici se navodi 340 kilograma kokaina, 50 kilograma heroina i pet kilograma kanabisa, kao i organizovanje krijumčarenja dodatnih količina narkotika.

- U Srbiji je kum balkanske mafije proveo 11 godina u zatvoru zbog ubistva koje se 2008. godine dogodilo u beogradskom naselju Kaluđerica. U Beču je osuđen i na 11 godina robije zbog teškog razbojništva - podsećaju izvori i dodaju da je jedan od ključnih dokaza protiv Đorđevića i presretnuta komunikacija sa zaštićenih aplikacija.

- U razgovorima, za koje se verovalo da su bezbedni, teški zločini su dokumentovani u video zapisima, slikama i tekstualnim porukama. Deksterov branilac je tvrdio da je ovaj oblik nadzora mobilnog telefona zabranjen u Austriji, ali je bio neuspešan u pokušaju da zabrani korišćenje tih poruka kao dokaza - navode izvori.

Tokom suđenja, Dario Đorđević Dekster se izjasnio da nije kriv, glumeći sve vreme "žrtveno jagnje", dok je njegov advokat navodio "da njegovog klijenta predstavljaju kao Hanibala Lektora". Inače, Đorđević se nalazi i na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu. On se tereti da je kao pripadnik kriminalne grupe, tzv. vračarski klan, na čijem su čelu bili Nikola Vušović i Radoje Zvicer, učestvovao u ubistvima i drugim krivičnim delima.

- Za Deksterom je Srbija raspisala poternicu, ali je on u junu 2021. godine uhapšen u Austriji, gde je sada i pravosnažno osuđen zbog krivičnih dela počinjenih u toj državi - podseća izvor.

Austrija potražuje i Srđana Jezdimira

Srpski narko-bos Srđan Jezdimir, kog nazivaju i "srpskim Eskobarom", uhapšen je u Ekvadoru u novembru 2024. godine. U toj zemlji osuđen je na deset godina zatvora u predmetu koji se odnosi na pranje novca povezanog sa trgovinom kokainom. Austrija ga potražuje zbog sumnje da je učestvovao u planiranju pokušaja ubistva Dejana Kašćelana, zvanog Komarac, u Beču u martu 2020. godine.

Srđan Jezdimir Foto: Printscreen

- U pripremi ubistva učestvovao je sa Stefanom Kovačom, a plan da se ubije Kašćelan, koji je koristio ime Predrag Barnić je napravio Risto Mijanović, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana koji je na Skaj aplikaciji koristio nadimak Džon Goti - navode detalje iz dokumentacije koju je dostavila Austrija.

Jezdimir je, kako smo ranije pisali, u jednom trenutku zatražio da bude izručen Austriji. Međutim, Apelacioni sud je odbio njegov zahtev i ostao pri odluci da bude izručen, ali tek kada u Ekvadoru odsluži zatvorsku kaznu.

- Promenio je mišljenje posle razgovora sa advokatom, koji mu je objasnio posupak ekstradicije - preneli su mediji iz Ekvadora, navodeći da je advokat Dijego Čimbo izjavio da je Jezdimir šest meseci držan u zatovru El Enkuentro u Santa Eleni, u kom im je bio ograničen kontakt i nisu mogli da razgovaraju o tome.

Pored Austrije, za njim se tragalo i u vezi sa postupcima u Hrvatskoj, ali i Srbiji koja mu u odsustvu sudi kao vođi takozvanog "balkanskog kartela".

Lažna šamanka na listi najtraženijih u Austriji

Lažna šamanka Marijana Mijailović, koja je, prema podacima evropskih policijskih službi, koristila i ime Amela, nalazi se takođe na listi najtraženijih osoba zbog sumnje na prevaru i druga finansijska krivična dela.

Marijana Mijailović Foto: Austrijska Policija

Prema podacima objavljenim na platformi Evropol, austrijske vlasti sumnjiče je da je od žrtava pribavila više miliona evra predstavljajući se kao šamanka. Navodno je ženama nudila rituale "čišćenja" i obećavala zaštitu od kletvi, bolesti i smrti, tražeći zauzvrat novac, zlato i druge vredne predmete.

Sumnje se odnose na aktivnosti u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj.

- Tokom policijskih pretresa pronađeni su novac, nakit, luksuzni satovi i druge dragocenosti. Istražitelji su navodno zaplenili i veliku količinu gotovine i plemenitih metala, dok su mediji izveštavali o luksuznim automobilima povezanim sa njom i članovima njene porodice - podseća izvor.