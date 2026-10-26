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Incident se dogodio nešto posle četiri časa, a ekipa Hitne pomoći zatekla je dve osobe sa ubodnim ranama nanetim nožem, kaže za RTS doktorka Verica Vukićević iz Zavoda za urgentnu medicinu.

Povređenim osobama je ukazana pomoć na licu mesta, nakon čega su prevezene u Urgentni centar.

Tokom noći dogodile su se i četiri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno osam osoba.

Najteža nezgoda dogodila se u Ulici kneza Višeslava, gde je muškarac (57) zadobio teške telesne povrede i prevezen je u crvenu zonu Urgentnog centra. U istoj nezgodi još tri osobe su lakše povređene.

Kurir.rs/RTS

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