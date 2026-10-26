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Prilikom evakuacije, vatrogasci su primetili da mlađe dete ne diše, a da je i starijem, takođe potrebna pomoć

Prema nezvaničnim saznanjima, požar je buknuo oko 20 sati u porodičnom stanu u Ulici Jove Ilića.

Vatrogasci-spasioci sa Voždovca su za samo nekoliko minuta stigli na mesto požara i uporedo sa gašenjem vatre započeli, evakuaciju majke i dece. Prilikom evakuacije, vatrogasci su primetili da mlađe dete ne diše, a da je i starijem, takođe potrebna pomoć.

- Čim su izneli decu iz stana jedan od vatrogasaca je skinuo zaštitnu masku i započeo sa reanimiranjem mlađeg deteta, dajući mu veštačko disanje, dok je njegov kolega ukazivao pomoć starijem mališanu. Sekunde su delovale kao večnost - kaže jedan od komšija koji se zatekao prilikom intervencije.

Lekar davao uputstva preko telefona

Prema njegovim rečima, vreme je prolazilo, a dete još nije disalo.

- Koliko sam razumeo oni su tada pozvali preko telefona nekog lekara koji im je davao dodatna uputstva kako da pomognu deci. Ubrzo je mlađe dete došlo do daha i počelo samostalno da diše, a i starije je bilo u boljem stanju. Lekarska ekipa Hitne pomoći je takođe brzo stigla na mesto požara i preuzela brigu o majci i deci, dodaje sagovornik

Ubrzo je i požar u stanu ugašen, a zbog velike količine dima i nekoliko stanara iz zgrade napustilo svoje domove.

- Kako sam čuo gorela je kuhinja, ali te informacije zaista ne znam pouzdano. Mogu samo da kažem za ono što sam video rođenim očima, a to je da su vatrogasci bukvalno spasii život deci - navodi on.