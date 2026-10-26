Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg člana veća Gradske opštine Rakovica Novice R. i odgovornog lica dva privredna društva - Igora V. zbog sumnje da su od oktobra 2018. do novembra 2023. godine izvršili više krivičnih dela, kojima su budžeti GO Rakovica i Grada Beograda oštećeni za više od 10,4 miliona dinara, u kom iznosu je pribavljena imovinska korist pomenutim privrednim društvima.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Novici B. se na teret stavlja produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i produženo krivično delo falsifikovanje službene isprave, a Igoru V. produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju i produženo krivično delo pranje novca.

- Postoji opravdana sumnja da je Novica B. od 1. okrobra 2018. do 29. novembra 2023. godine kao službeno lice – član veća GO Rakovica, iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavio privrednim društvima I.V. Trade doo Beograd i MP Trade 2019 doo Beograd, imovinsku korist od 10.424.968,02 dinara i naneo štetu budžetu GO Rakovica i Grada Beograda - navodi se u saopštenju tužilaštva.

1/6 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih u akciji borbe protiv korupcije Foto: MUP Srbije

Novica B. je, kako se sumnja, prilikom realizacije projekata GO Rakovica “mere aktivne politike zapošljavanja”, “programa opštinskog tela za unapređenje bezbednosti saobraćaja” i organizacije “Job Kluba”, za čije praćenje je bio zadužen, u vezi kojih su sprovedeni postupci javnih nabavki i zaključeni ugovori između GO Rakovica, s jedne strane i PD I.V. Trade i MP Trade 2019 sa druge, u skladu sa kojima je on bio ovlašćeno lice za kontrolu izvršenih usluga od strane izvršioca usluga i potpisivanje zapisnika da su usluge izvršene, sa odgovornim licem tih privrednih društava Igorom V, dogovorio da Igor V. ispostavi lažne račune GO Rakovica u ime pomenutih privrednih društava za navodno pružene usluge i prodatu robu.

- Te lažne račune je potom Novica. B. potpisivao, potvrđujući time da su usluge po lažnim računima izvršene i roba isporučena, iako je znao da nisu, stvarajući tako osnov za plaćanje lažnih računa od strane GO Rakovica - dodaje se u saopštenju.

Igor V. je, kako se sumnja, kao odgovorno lice PD I.V. Trade i MP Trade 2019, pomogao Novici B. u izvršenju krivičnog dela, jer mu je stavio na raspolaganje sredstva i stvorio uslove za izvršenje krivičnog dela tako što je u ime pomenutih privrednih društava izdavao lažne račune-otpremnice o izvršenom prometu roba i usluga GO Rakovica.

Privođenje osumnjičenih Foto: MUP Srbije

Oni su, kako se dodaje, ​znali da usluge po tim lažnim računima usluge nisu izvršene i da roba nije isporučena.

- Lažne otpremnice glasile su na ime pruženih usluga i nabavke robe za navodnu isporuku štampanog materijala, navodno pruženih usluga organizacije obuke za nezaposlena lica, te za navodno izvršene usluge snimanja akcija na različitim lokacijama i izjava, montaža materijala, obezbeđivanja opreme za snimanje, narezivanje video materijala, zatim za navodnu isporuku reklamnog materijala, navodno izvršene usluge dovoza opreme, postavljanja i montiranja poligona koji simulira raskrsnicu i edukacije – predavač i moderator, navodnu uslugu organizacije obuke uz podršku stručnog predavača i naknadu za koordinatora projekta, navodnu isporuku različitih vrsta tejbl tentova, postera, brošura, ankentnih listova, blokova, iznajmljivanje LED ekrana, izradu video prezentacije i usluge koordinatora projekta i drugo - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Takođe, Igor V. je, kako se sumnja, stekao imovinu – novac, sa znanjem u trenutku prijema, da potiče od kriminalne delatnosti, jer je, nakon što je GO Rakovica izvršila uplate na račune PD I.V. Trade i MP Trade 2019 po osnovu prethodno navedenih lažnih računa – otpremnica u ukupnom iznosu od 10.424.968,02 dinara od čega je na račun PD I.V. Trade uplaćen iznos od 2.207.498.15 dinara, a na račune PD MP Trade 2019 iznos od 8.217.469,87 dinara, podizao novac sa računa društava i izvršio prenos dela novca na račun PD MV Morava put kojim je faktički upravljao.