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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u nedelju, 25. oktobra, oko 16.30 časova, na putu između Kuzmina i Bosuta, prema nezvaničnim informacijama, tri osobe zadobile su lakše povrede.

Kako saznajemo, nezgodi je prethodio neobičan manevar vozača koji se potom udaljio poljskim putem kroz njivu.

Prema nezvaničnim saznanjima, vozač jednog automobila najpre je usporio, uključio levi pokazivač pravca i zaustavio vozilo, zbog čega su i automobili iza njega počeli da usporavaju.

Kako saznajemo, muškarac je zatim izašao iz automobila, pogledao prema poljskom putu, vratio se za volan i isključio pokazivač pravca.

Međutim, usledio je neočekivan manevar. Vozač je, prema istim informacijama, naglo krenuo, skrenuo na poljski put kroz njivu, dodao gas i udaljio se.

U tom trenutku, kako nezvanično saznajemo, došlo je do naglog kočenja vozila iza njega i sudara u kojem su učestvovala dva putnička automobila i autobus.

00:12 Saobraćajka kod Kuzmina Izvor: Kurir/D.Š.

Tri osobe su, zadobile lakše povrede.

Kako saznajemo, policija je nakon nezgode tragala za vozačem koji se udaljio poljskim putem. Za sada nije poznato da li je vozač pronađen, niti je zvanično potvrđeno da je njegov manevar neposredno izazvao sudar. Tačne okolnosti nezgode i odgovornost učesnika utvrđuju nadležni organi.