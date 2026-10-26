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Muškarac N. A. (44) osumnjičen da je juče vatrenim oružjem teško ranio V. A. (37) u Banji Koviljačiuhapšen je jutros na području ovog turističkog mesta, potvrđeno je Kuriru iz izvora bliskog istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, njih dvojica su od ranije poznati policiji, koja se povodom ovog slučaja još uvek nije oglašavala. Istraga je u toku, a loznička policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog sukoba.

- Njih dvojica, koliko mi je poznato, znaju se od ranije, mislim da su čak možda i komšije, da su se i družili, i obojica su iz Banje Koviljače. Kako se priča, u pitanju je neki njihov lični sukob. Navodno je napadač otišao u kuću upucanog, a pre pucnjave došlo je do rasprave i fizičkog obračuna. Onda je napadač ispalio više hitaca u pravcu ranjenog i pobegao - ispričao je danas jedan meštanin Banje Koviljače i dodao:

- Povređeni je zadobio višestruke prostrelne rane opasne po život, najpre je zbrinut u lozničkoj Opštoj bolnici, a potom prebačen u Beograd na dalje lečenje. Ne znam u kakvom je stanju, nisam ništa čuo.