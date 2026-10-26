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Nakon ubistva trudne Srpkinje Dejane Pejić (35), u nemačkom gradu Marburgu, oglasio se gradonačelnik tog grada i naveo da su mnogi detalji nejasni, a policija intezivno radi na rasvetljavanju teškog ubistva.

Dejanino telo nađeno je 21. oktobra u ulici Am Erlengraben, na oko 250 metara od tržnog centra Erlenring. Obdukcijom je utvrđeno da je zadobila 19 uboda nožem, a osumnjičeni za njeno ubistvo Marek R. (42) ubrzo je uhapšen u Poljskoj, odakle je rodom.

Nestanak naše državljanke prijavljen je 20. oktobra, kada je poslednji put viđena u tržnom centru Erlenring u Marburgu, a sutradan ju je pronašao policajac koji je za njom tragao.

Gradonačelnik Marburga Tomas Špis istakao je da u ovom zločinu postoji dosta nerasvetljenih okolnosti.

- Mnogi detalji su još uvek nejasni. Međutim, na osnovu trenutnih informacija, moramo pretpostaviti da je u pitanju femicid. Osumnjičeni je brzo uhapšen. Grad sada ima puno poverenje u istražne organe da reše slučaj. Naše najdublje saučešće porodici i prijateljima žrtve - izjavio je gradonačelnik Špis, prenosi hessenschau.de.

Poslednji put snimljena kod tržnog centra: Dejana Pejić Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Građane Marburga duboko je potresla smrt naše državljanke, pa su danima nakon pronalaska njenog tela, na tom mestu palili sveće i ostavljali cveće.

Poslednji snimak

Podsetimo, nadzorna kamera na tržnom centru zabeležila je Dejanino kretanje i nakon toga nigde drugde nije viđena, da bi sutradan bila pronađena mrtva.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Dejana se u sredu sastala sa Marekom R., nakon čega ju je on, kako se sumnja, ubio sa 19 uboda nožem. Motiv zločina i tačne okolnosti pod kojima se dogodio još nisu utvrđeni.

Osumnjičeni je, prema pisanju nemačkih medija, neposredno nakon zločina automobilom pobegao u Poljsku. Istražitelji su mu ubrzo ušli u trag, a na zahtev Tužilaštva u Marburgu nadležni osnovni sud izdao je nacionalni i evropski nalog za hapšenje zbog sumnje na ubistvo.

Marek R. uhapšen je u Poljskoj u četvrtak, 22. oktobra, u saradnji sa tamošnjim nadležnim organima. Trenutno se nalazi u pritvoru, a očekuje se da bude izručen Nemačkoj.

Nemačka policija Foto: Shutterstock

Prema navodima nemačkih medija, Marek R. nema prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, a ranije nije bio poznat tamošnjoj policiji. Njegovo prebivalište navodno je bilo u Poljskoj.

Sigurna kuća

Prema informacijama istražitelja, Dejana je neposredno pre ubistva boravila u sigurnoj kući za žene, gde se sklonila radi zaštite od drugog bivšeg partnera. Policija je izričito naglasila da taj muškarac nije osoba koja je uhapšena zbog sumnje da je počinila ubistvo.

Nije poznato da li su Dejana i Marek R. bili u vezi u trenutku zločina. Istražitelji još utvrđuju prirodu njihovog odnosa, kao i motiv ubistva. Nož kojim je zločin počinjen do sada nije pronađen.

Nemački Bild objavio je i da je Dejana bila trudna. Jedna njena prijateljica rekla je za taj list da je ubijena žena imala troje dece.

Policija traži svedoke

Kriminalistička policija u Marburgu nastavila je istragu i pozvala građane koji su primetili nešto sumnjivo u području tržnog centra Erlenring da se jave istražiteljima.

Policija je posebno tražila informacije od osoba koje su se kretale tim područjem između utorka, 20. oktobra, od 18 sati, i srede, 21. oktobra, do 15.15 sati.