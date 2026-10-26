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Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) saopštila je da je uhapšeno 334 osoba i zaplenjeno više od 7,4 tone kokaina, 710 ukradenih vozila i više od deset miliona krijumčarenih cigareta u okviru evropske operacije protiv prekograničnog kriminala, koja je sprovedena u 26 zemalja, uključujući Srbiju, a uz podršku Interpola.

U velikoj međunarodnoj operaciji "Dani zajedničke akcije", kako se navodi, od 28. septembra i 9. oktobra, takođe je zaplenjeno 2.389 kilograma kanabisa, više od 44.600 benzodiazepinskih tableta, 80 komada vatrenog oružja i 3.466 metaka i otkriveno je 2.202 migranta bez dokumenata.

Zaplenjeni automobili Foto: Frontex

Policija iz 26 zemalja uspela je, kako se navodi, da pronađe 34 ukradena čamca, 41 motor, kao i da zapleni 127 falsifikovanih dokumenata, više od 38.000 odevnih predmeta i 2.700 falsifikovanih parfema, kao i veću količinu neprijavljenog novca za koji se sumnja da je stečen kriminalnim aktivnostima. U velikoj akciji, kako se navodi, pored evropskih zemalja, učestvovala je i Srbija.

- Otkriveno je i 75 osoba koje se dovode u vezu sa kriminalnim grupama koje se smatraju velikom pretnjom za Evropu - dodaje se.

Saradnja između Srbije i Hrvatske, kako se dodaje olakšla je pronalazak automobila ukredenog u Francuskoj, dok je bio na putu ka srpskoj teritoriji.

- Ukradeni automobil može preći nekoliko granica za veoma kratko vreme. Ako želimo da ga zaustavimo, informacije moraju da putuju isto tako brzo - rekao je izvršni direktor Fronteksa Hans Lejtens, koji je naglasio važnost razmene informacija i koordinisanog delovanja agenata iz različitih zemalja.

1/5 Vidi galeriju U međunarodnoj akciji uhapšene 334 osobe Foto: Frontex

Po njegovom mišljenju, ova operacija pokazuje „šta se može postići saradnjom“ između desetina zemalja i da „Fronteks pomaže da se to ostvari“. Međutim, naglasio je da „ljudi na terenu postižu rezultate“.

Prema saopštenju Fronteksa, službenici su se fokusirali na granične prelaze i luke, proveravajući više od 150.000 ljudi i skoro 130.000 vozila. Prioritet operacije bio je otkrivanje ukradenih vozila, koja se često koriste za šverc droge, gotovine ili oružja.

U nekoliko većih slučajeva, informacije prosleđene preko koordinacionog centra Fronteksa omogućile su organima reda da identifikuju ukradene automobile.