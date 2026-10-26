VELIKA MEĐUNARODNA AKCIJA POLICIJE, NA UDARU NARKO I AUTO MAFIJA: Uhapšeno 334 ljudi, zaplenjeno 7,4 tone kokaina i 710 luksuznih vozila (foto)
- U evropskoj akciji protiv prekograničnog kriminala uhapšene su 334 osobe, a zaplenjeno je više od 7,4 tone kokaina i 710 ukradenih vozila.
- Operacija je sprovedena u 26 zemalja, uključujući Srbiju, uz podršku Interpola i fokus na granične prelaze i luke.
- Pored droge i automobila, zaplenjeni su cigarete, oružje, falsifikovana dokumenta i otkriveno 2.202 migranta bez dokumenata.
Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) saopštila je da je uhapšeno 334 osoba i zaplenjeno više od 7,4 tone kokaina, 710 ukradenih vozila i više od deset miliona krijumčarenih cigareta u okviru evropske operacije protiv prekograničnog kriminala, koja je sprovedena u 26 zemalja, uključujući Srbiju, a uz podršku Interpola.
U velikoj međunarodnoj operaciji "Dani zajedničke akcije", kako se navodi, od 28. septembra i 9. oktobra, takođe je zaplenjeno 2.389 kilograma kanabisa, više od 44.600 benzodiazepinskih tableta, 80 komada vatrenog oružja i 3.466 metaka i otkriveno je 2.202 migranta bez dokumenata.
Policija iz 26 zemalja uspela je, kako se navodi, da pronađe 34 ukradena čamca, 41 motor, kao i da zapleni 127 falsifikovanih dokumenata, više od 38.000 odevnih predmeta i 2.700 falsifikovanih parfema, kao i veću količinu neprijavljenog novca za koji se sumnja da je stečen kriminalnim aktivnostima. U velikoj akciji, kako se navodi, pored evropskih zemalja, učestvovala je i Srbija.
- Otkriveno je i 75 osoba koje se dovode u vezu sa kriminalnim grupama koje se smatraju velikom pretnjom za Evropu - dodaje se.
Saradnja između Srbije i Hrvatske, kako se dodaje olakšla je pronalazak automobila ukredenog u Francuskoj, dok je bio na putu ka srpskoj teritoriji.
- Ukradeni automobil može preći nekoliko granica za veoma kratko vreme. Ako želimo da ga zaustavimo, informacije moraju da putuju isto tako brzo - rekao je izvršni direktor Fronteksa Hans Lejtens, koji je naglasio važnost razmene informacija i koordinisanog delovanja agenata iz različitih zemalja.
Po njegovom mišljenju, ova operacija pokazuje „šta se može postići saradnjom“ između desetina zemalja i da „Fronteks pomaže da se to ostvari“. Međutim, naglasio je da „ljudi na terenu postižu rezultate“.
Prema saopštenju Fronteksa, službenici su se fokusirali na granične prelaze i luke, proveravajući više od 150.000 ljudi i skoro 130.000 vozila. Prioritet operacije bio je otkrivanje ukradenih vozila, koja se često koriste za šverc droge, gotovine ili oružja.
U nekoliko većih slučajeva, informacije prosleđene preko koordinacionog centra Fronteksa omogućile su organima reda da identifikuju ukradene automobile.
Vozilo ukradeno u Nemačkoj pronađeno je na auto-putu u blizini Varšave zahvaljujući bliskoj saradnji nemačke i poljske policije.