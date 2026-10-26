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Cetinjaninu Vladislavu Paju Jabučaninu, crnogorskom biznismenu koji se sumnjiči da je prao novac za odbeglog vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, prema pisanju Vijesti, privremeno je oduzeto 11 automobila i 26 umetničkih slika, a zabranjeno mu je raspolaganje zemljištem u katastarskoj opštini Konak, ukupne površine 13.411 kvadratnih metara, i suvlasničkim udelom od 1/20 u garaži površine 349 kvadrata.

- Odluku da navodnom pripadniku kavačke ćelije balkanskog narko-kartela zabrani raspolaganje nekretninama i pokretnom imovinom i stvarima, doneo je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, koji je u najvećem delu prihvatio predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) - navode Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo Jabučanina tereti da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i krivično delo pranje novca. Tužilaštvo je, podsetimo, nedavno otvorilo istragu protiv ovog biznismena i Davora Perovića, zbog sumnje da su na svoje ime upisali nekretnine u Tivtu i Kotoru, a koje je zapravo gradio odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer novcem stečenim od šverca kokaina.

Osim suvlasnički deo u garaži, kako se navodi, Jabučaninu je privremena mera stavljena i na više livada, pašnjaka i šuma.

- Jabučaninu je privremeno oduzeto osam “mercedesa” - “AMG GTS”, “G350 TD”, “220 SE”, “190 E 2.3-16”, “SL 500”, “124C/300CE”, “500E”, “114”, zatim “Porše 911 SC”, “BMW 325 I” i “Alfa Romeo GTV 2.0” - navodi se u rešenju.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Među 26 umetničkih slika za koje je sudija odobrio privremeno oduzimanje, su i jedna autora Aleksandra Prijića, zatim jedna autora Petra Lubarde sa motivom brda Crne Gore, kao i dve Dada Đurića - jedna sa motivom skeleta i jedna sa motivom ljudi i životinja.

Oduzeta mu je i umetnička slika nepoznatog autora sa motivom majke i deteta, ali i pejzaž belgijskog autora.

- Autor četiri umetničke slike oduzete od Jabučanina je Dimitrije Popović. Na dve je motiv erotika, a na dve Marija Magdalena - pogled u stranu i pogled u dole. Motiv astronauta na umetničkoj slici koja je oduzeta naslikao je Pavle Jovanović, a on je autor i slika sa motivom čoveka pored topa i čoveka sa lulom, koje su takođe oduzete od Jabučanina - navode oni.

Cetinjaninu je oduzeta i umetnička slika autora Miodraga Milunovića, Nikole Graovca i dve Pera Počeka.

Tri umetničke slike koje potpisuje Petar Lubarda, tri autora Fila (Branka) Filipovića i po jedna autora Mihaila Jovićevića, Miodraga Milunovića i Miloša Vuškovića, takođe su oduzete od Jabučanina.

- Privremena mera obezbeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Privremena mera ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere obezbeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu - piše u rešenju, u koje Vijesti imaju uvid.

Sudija je odbio da odredi privremenu meru zabrane raspolaganja u odnosu na porodičnu stambenu zgradu Jabučanina na Cetinju i njegov poslovni prostor u Budvi.

1/5 Vidi galeriju ŠAMPANJAC, 3 PRSTA I DRINA NA KOKAINU! Evo kako je "balkanski kartel" švercovao tone droge ZVICER PRATIO BRODOVE NA RADARU (FOTO) Foto: Privatna Arhiva

Takođe, odbio je zahtev da se od Jabučanina privremeno oduzmu “mercedes 280E pullman”, “VW T-Roc 2.0 TDI” i “VW Caddy 2.0 TDI”, kao i jedna umetnička slika autora Pavla Jovanovića, četiri čiji je autor Pero Poček i tri autora Dada Đurića.

Nakon što je Jabučanin uhapšen 1. septembra, Vijesti su objavile da su od njega privremeno oduzeli 34 umetničke slike poznatih slikara, 14 vrednih putničkih vozila među kojim je i više oldtajmera, ručni sat “rolex” i druge vrijedne stvari.

- Privremeno je blokirano i više nepokretnosti okrivljenog na Cetinju, Budvi i Tivtu, a imovina će biti predmet finansijske istrage, u cilju trajnog oduzimanja za slučaj da se utvrdi da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom delatnošću - saopšteno je tada iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Tužilaštvo je, podsetimo, posle hapšenja donelo i naredbu o sprovođenju istrage protiv Zvicera, Jabučanina i Perovića, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni R. Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i sada osuđeni: D. K., S. K., M. V. i I. B. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi neovlašćenim prenosom opojne droge iz Južne Amerike u Evropu i njenom neovlašćenom prodajom u Evropi i pranjem novca dobijenog od prodaje droge - pisalo je u saopštenju SDT-a.

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo, podsetimo, nedavno je zatražilo od podgoričkog Višeg suda da od Radoja Zvicera, koji je već pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora zbog šverca kokaina, trajno oduzme više stambenih zgrada, poslovnih prostora, garaža, voćnjaka, dvorišta, bazene ukupne površine od najmanje 54.567 kvardata u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu.

Takođe, tužilaštvo je zatražilo da se ista mera, trajnog oduzimanja, primeni i na skupocene automobile koji su mu oduzeti.