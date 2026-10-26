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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitan je oštećeni, držaljanin Republike Uzbekistan U.K. u okviru istrage koja je pokrenuta protiv Nedžada Š. zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, tako što je od februara do septembra ove godine radno eksploatisao oštećene U.K. i F.A.

- Ispitivanje oštećenog obavljeno je u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prisustvu predstavnika Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja je deo sistema Ujedinjenih nacija, kao i organizacije ASTRA i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koje žrtvama trgovine ljudima pružaju pomoć i podršku - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da će

ispitivanje drugog oštećenog biti obavljeno u naredim danima.

Istragu protiv osumnjičenog, kako se dodaje, pokrenulo je Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, nakon što su 18. septembra 2026. godine u tom gradu kod osumnjičenog pronađene putne isprave oštećenih koje im je oduzeo kako bi ih držao u položaju zavisnosti u cilju njihove radne eksploatacije.

Palata Pravde Foto: Ilija Ilić

S obzirom da su radnje izvršenja krivičnog dela trgovina ljudima preduzete na teritoriji Zemuna, Više javno tužilaštvo u Beogradu je nastavilo dalje postupanje u predmetu.

- Osumnjičeni Nedžad Š. se nalazi u pritvoru koji mu je određen da ne bi uticao na svedoke i oštećene, da ne bi ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage Nedžadu Š. se na teret stavlja krivično delo trgovina ljudima, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Kako se navodi, sumnja se da je Nedžad Š. (35) od 9. februara do 18. septembra ove godine, u Zemunu, kao vlasnik i direktor privrednog društva „Elements Team d.o.o.“, sa sedištem u Novom Pazaru, zloupotrebom odnosa zavisnosti držao dvojicu oštećenih državljana Uzbekistana u cilju eksploatacije njihovog rada i prinudnog rada na gradilištu u Novoj Pazovi, zadržavajući njihove putne isprave.

- Osumnjičeni je znao da su F.A. i U.K. u potrazi za zaposlenjem i otvarivanjem prihoda za ličnu i egzistenciju svojih porodica, te da od njega zavise u pogledu obezbeđivanja zaposlenja i regulisanja radnopravnog statusa u Republici Srbiji, pa je iskoristio njihov odnos zavisnosti. Nakon što su F.A. i U.K. već dobili uredne radne vize za rad u RS i došli iz Uzbekistana, Nedžad Š. ih je najpre sa ostalim radnicima 9. februara 2026. godine smestio u kuću koju je zakupljivao za kolektivni smeštaj za radnike, u Ugrinovcima, GO Zemun, pa je iste noći zahtevao da mu predaju svoje putne isprave kako bih ih navodno sačuvao od krađe, što su oni i učinili, verujući da će ih koristiti isklučivo u tu svrhu - navodi se u saopštenju.

Ilustracija Foto: Profimedia



Pošto nije ispoštovao ugovorene uslove u pogledu roka isplate i iznosa plate, kako se dodaje, oštećeni su više puta zahtevali da im vrati putne isprave, što je on odbijao i uslovljavao ih, navodeći da im ih neće vratiti sve dok ne budu završili poslove koje on od njih traži.

- Na taj način ih je doveo u položaj zavisnosti od svoje volje, ograničio njihovu mogućnost da slobodno raspolažu svojim putnim ispravama i koriste ih radi putovanja, te ih je držao u cilju eksploatisanja njihovog rada i prinudnog rada. Usled takvog položaja oštećeni su bili prinuđeni da protiv svoje volje rade građevinske poslove na gradilištu u Novoj Pazovi, sve do avgusta, kada su napustili gradilište i slučaj prijavili ambasadi Republike Uzbekistan u Mađarskoj, da bi i nakon toga Nedžad Š, koristeći postojeći odnos zavisnosti i posedovanje njihovih putnih isprava, insistirao da se vrate na gradilište i nastave sa radom - navodi se i dodaje da je pri tome vraćanje pasoša uslovljavao obavezom da nastave da rade, kako bi mu isplatili određeni novčani dug koji su oštećeni navodno imali prema njemu.