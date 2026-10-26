TINEJDŽER IZBODEN U BEOGRADU: Otac ga dovezao u Urgentni centar, traga se za napadačima
Sedamnaestogodišnji mladić primljen je tokom noći u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnim ranama koje su mu, prema prvim informacijama, nanete nožem.
Povređenog tinejdžera u bolnicu je privatnim vozilom dovezao otac.
Prema nezvaničnim saznanjima, ranjeni mladić je policijskim službenicima izjavio da ga je na ulici presrela grupa od nekoliko nepoznatih osoba. Nakon kraće rasprave došlo je do fizičkog obračuna, tokom kojeg je jedan od napadača potegao nož i naneo mu ubodne rane.
Mladić je medicinski zbrinut i trenutno se nalazi u stabilnom stanju van životne opasnosti.
Pripadnici policije rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, identifikaciji napadača i rasvetljavanju tačne lokacije na kojoj se incident odigrao.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.
(Telegraf)