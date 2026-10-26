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U poslepodnevnim satima izbio je požar u naselju Ćeremedžinica u Novom Pazaru.

Prema nezvaničnim informacijama, vatra je zahvatila radionicu u kojoj su se popravljali električni trotineti.

Požar u Novom Pazaru Foto: RTS Printscreen

Na lice mesta izašle su ekipe vatrogasaca, policije, Hitne pomoći i komunalne policije.

Požar je stavljen pod kontrolu, a prema dostupnim informacijama, nema povređenih.

(RTS)

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