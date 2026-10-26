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GORELA RADIONICA ZA POPRAVKU TROTINETA: Požar u Novom Pazaru, sve službe na terenu (foto)
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U poslepodnevnim satima izbio je požar u naselju Ćeremedžinica u Novom Pazaru.
Prema nezvaničnim informacijama, vatra je zahvatila radionicu u kojoj su se popravljali električni trotineti.
Požar u Novom Pazaru Foto: RTS Printscreen
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Na lice mesta izašle su ekipe vatrogasaca, policije, Hitne pomoći i komunalne policije.
Požar je stavljen pod kontrolu, a prema dostupnim informacijama, nema povređenih.
(RTS)
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