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Tinejdžerka Lena Nikolić i beogradski vatrogasac spasili su u nedelju, oko 20.30 sati, živote dvojici braće, starosti dve i pet godina, koji su se nagutali dima u požaru, u beogradskoj opštini Voždovac, u ulici Voje Ilića.

Kako saznajemo, vatra je izbila u stanu zgrade na četvrtom spratu, a prva u pomoć je pritekla tinejdžerka Lena Nikolić.

- Tek što sam došla kući iz grada, čula sam lomljavu u hodniku zgrade. Kada sam izašla na hodnik, videla sam komšiju koji je uzeo aparat za gašenje požara, a ja sam ga pitala da li mu treba pomoć, a on je to odbio i vratio se u stan sa aparatom. Tada je sa sprata sišla i druga komšinica koja je trudna, a ja sam počela da čistim staklo koje je komšija ostavio za sobom. Rekao mi je da nikoga ne zovem, pa sam pomislila da je već ugasio požar. Sačekala sam nekoliko trenutaka, a onda sam sa komšinicom krenula da uđem u stan, da vidim da li su svi dobro, i sa vrata sam videla dim i manji plamen. Nisam ni stigla da uđem u stan, a komšija je izašao sa dečakom od dve godine i nosio ga je u jednoj ruci, a starijeg dečaka je vukao po podu i on je bio bez svesti - prepričava u jednom dahu za Kurir hrabra tinejdžerka.

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Hodnik u kojem je Lena zatekla komšiju Foto: Marko Kranjc

Ona je bez razmišljanja uzela dečaka kojeg je komšija vukao po podu i unela ga u svoju sobu kako bi mu pomogla.

- Stavila sam ga na svoj krevet i dala mu veštačko disanje, a on se ubrzo osvestio i počeo da plače. Oživljavala sam ga oko dva minuta. Nije uspeo ništa da mi kaže. Za to vreme, komšija je sa mlađim dečakom izašao na moju terasu i tamo stajao, a ja sam mislila da su dobro, jer sam sve vreme bila sa starijim detetom. Za nekoliko minuta stigli su vatrogasci i preuzeli obojicu braće. Mlađi je još uvek bio u nesvesti, pa ga je jedan vatrogasac izneo napolje i dao mu veštačko disanje, pa se i on osvestio, odnosno on je njemu spasao život, a ja sam ovom starijem dečaku. Sećam se da su mlađeg dečaka vraćali u život oko 10 minuta. Kada su došli doktori Hitne rekla sam im da provere starijeg dečaka, i vide da li sam mu dobro odradila veštačko disanje - opisuje mlada Beograđanka.

Naša sagovornica kaže da su vatrogasci brzo ugasili plamen i sprečili širenje vatre na okolne stanove, a da je plamen verovatno izbio zbog respiratora za disanje.

Kako saznajemo, majka dečaka u trenutku požara nije bila u stanu, već su braća te večeri bila sa ocem i dvojicom njegovih prijatelja.

Stan u kojem je izbio požar Foto: Marko Kranjc

Porodica je živela u iznajmljenom stanu, a dečaci su sada u bolnici. Istražni organi pokrenuli su istragu koja će utvrditi sve okolnosti izbijanja požara.

Naša heroina sa Voždovca kaže da su joj i dalje pomešane emocije.

- I dalje ne mogu da verujem šta se dogodilo. Još uvek sam u šoku i pod adrenalinom. Bitno mi je samo da su dečaci preživeli i da su sada dobro. Nisam čula u koju su bolnicu otišli - zaključuje Lena, heroina Beograda.

Vatrogasac skinuo masku i oživeo dete

Jedan od stanara zgrade kaže da je video vatrogasca koji je spasao mlađeg dečaka.
- Čim su izneli decu iz stana, jedan od vatrogasaca je skinuo zaštitnu masku i započeo sa reanimiranjem mlađeg deteta, dajući mu veštačko disanje, dok je njegov kolega držao starijeg mališana. Sekunde su delovale kao večnost - ispričao je za medije jedan od komšija i dodao da su vatrogasci sve vreme bili na telefonskoj vezi sa pedijatorom, kako bi dobili tačna uputstva za reanimiranje deteta.

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