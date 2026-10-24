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Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu obe platforme, ima posebna pravila za ovakve situacije, a porodica može da bira između čuvanja profila kao uspomene i njegovog uklanjanja.

1. Profil može da ostane kao digitalni spomenik

Korisnici često ne razmišljaju o tome šta će biti sa njihovim nalozima kada ih više ne bude, ali društvene mreže imaju rešenje za takve situacije.

Fejsbuk i Instagram omogućavaju da se profil preminule osobe pretvori u memorijalni nalog, odnosno mesto na kojem prijatelji i porodica mogu da sačuvaju uspomene i podele sećanja na voljenu osobu.

2. Reč koja menja izgled profila

Kada se nalog na Fejsbuku memorijalizuje, iznad imena osobe pojavljuje se oznaka „Sećanje na“ odnosno „Remembering“, u zavisnosti od jezika podešenog na platformi. Time se posetiocima stavlja do znanja da je reč o profilu preminule osobe. Ranije objavljene fotografije, video-snimci i drugi sadržaji ostaju na mreži i vidljivi su onima koji su i ranije imali pravo da ih vide, u skladu sa podešavanjima privatnosti. Dakle, memorijalizacija ne znači da profil postaje javan niti da svi odjednom dobijaju pristup sadržaju.

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3. Niko ne može da se prijavi umesto preminulog

Jedna od najvažnijih stvari jeste da memorijalizovani profil nije nalog koji porodica može da koristi kao da je vlasnik i dalje živ. Meta navodi da prijavljivanje na takav nalog nije dozvoljeno, čak ni kada je u pitanju član porodice. To znači da rođaci ne mogu samo da uzmu telefon preminule osobe, otvore aplikaciju i nastave da koriste profil po sopstvenom nahođenju. Ovakvo pravilo postoji i zbog zaštite privatnosti preminulog, ali i zbog bezbednosti njegovih prijatelja i drugih ljudi sa kojima je komunicirao.

4. Na Fejsbuku postoji osoba zadužena za profil

Fejsbuk ima opciju koja se zove Legacy Contact, odnosno kontakt za upravljanje memorijalnim profilom. Korisnik može unapred da odabere prijatelja koji će, nakon njegove smrti i memorijalizacije naloga, moći da obavlja određene zadatke. Ta osoba može, između ostalog, da postavi objavu na vrh profila, promeni profilnu i naslovnu fotografiju i odgovori na zahteve za prijateljstvo. Ako je vlasnik to dozvolio i funkcija je dostupna, može da preuzme i kopiju određenog sadržaja koji je vlasnik delio.

Zatražila pravnu pomoć na Fejsbuku Foto: Shutterstock

5. Privatne poruke ostaju privatne

Čak ni osoba koju je korisnik unapred izabrao da vodi računa o njegovom profilu ne dobija pristup svemu što se nalazi na nalogu. Kontakt za upravljanje memorijalnim profilom ne može da čita privatne poruke preminule osobe, niti može da se prijavi na nalog kao njegov vlasnik. Ne može ni da uređuje ili briše stare objave po sopstvenoj želji.

6. Instagram ima slično rešenje, ali nije potpuno isti

I Instagram omogućava da se profil preminule osobe sačuva kao memorijalni nalog. Porodica i prijatelji mogu da zatraže takvu promenu, uz odgovarajuću potvrdu da je osoba preminula. Cilj je da fotografije, video-snimci i druge uspomene ostanu sačuvani, uz zaštitu naloga od pokušaja neovlašćenog pristupa.

Ipak, opcije za upravljanje profilom nisu identične na obe platforme:Fejsbuk ima funkciju kontakta za upravljanje memorijalnim nalogom, dok Instagram nema isti sistem kontakta sa jednakim ovlašćenjima.

Foto: Profimedia

7. Porodica može da zatraži i potpuno brisanje

Ne žele svi da njihov profil ostane na internetu nakon smrti. Zbog toga Meta omogućava i podnošenje zahteva za uklanjanje naloga preminule osobe. U tom slučaju porodica ne mora da bira da profil ostane kao mesto za uspomene. Međutim, brisanje nije isto što i memorijalizacija i za njega se mogu tražiti dodatni dokazi o smrti i srodstvu, odnosno ovlašćenju podnosioca zahteva.

8. Kako se dokazuje da je osoba preminula?

Društvene mreže ne bi trebalo da menjaju status naloga samo na osnovu neproverene objave ili glasine. Prilikom podnošenja zahteva mogu da traže dokaz o smrti, a u zavisnosti od postupka to može biti umrlica, čitulja, objava relevantnog medija ili drugi odgovarajući dokument. Za uklanjanje naloga mogu se tražiti i dodatni dokazi da je podnosilac zahteva član uže porodice ili zakonski zastupnik.

9. Šta ako porodica ništa ne preduzme?

Ako Meta ne zna da je korisnik preminuo, njegov profil može nastaviti da postoji kao i ranije. Zbog toga prijatelji mogu da naiđu na stare fotografije, objave i druge sadržaje, a automatski sistemi mogu da prikažu i podsetnik koji je povezan sa nalogom. Meta je ranije objavila da koristi veštačku inteligenciju kako bi smanjila mogućnost da se profili preminulih pojavljuju u situacijama koje mogu da izazovu bol, poput rođendanskih podsetnika i preporuka za događaje. Ipak, to ne znači da sistem može samostalno i pouzdano da prepozna svaku smrt bez odgovarajuće informacije.

Foto: Shutterstock

10. Stare fotografije ne moraju da nestanu

Za mnoge porodice upravo su fotografije i video-snimci najvažniji deo digitalnog nasleđa. Memorijalizacija omogućava da se sačuvaju sadržaji koje je osoba objavljivala dok je bila živa, a da se pritom ne menja prvobitna publika kojoj su bili namenjeni. Ako je fotografija bila dostupna samo prijateljima, to ne znači da će nakon smrti postati vidljiva svim korisnicima interneta. Ipak, memorijalizacija sama po sebi ne garantuje da će svaka uspomena zauvek ostati dostupna, jer na nju mogu uticati druga pravila platforme i eventualni zahtevi za uklanjanje sadržaja.

11. Može li neko da napravi lažni profil preminule osobe?

Nažalost, smrt neke osobe ne sprečava druge da pokušaju da zloupotrebe njeno ime, fotografije ili identitet. Neko može pokušati da napravi lažni nalog ili da preuzme postojeći profil ako dođe do pristupnih podataka. Zato je važno da porodica ne deli lozinke i da ne pokušava da zaobiđe zaštitu naloga, već da sumnjive aktivnosti prijavi platformi. Memorijalizacija je, između ostalog, zamišljena i kao mera zaštite od pokušaja prijavljivanja na nalog i prevara povezanih sa identitetom preminule osobe.

Da zaključimo, najjednostavnije je da korisnici unapred razmisle o tome šta žele da se dogodi sa njihovim profilima. Na Fejsbuku mogu da izaberu kontakt za upravljanje memorijalnim nalogom ili da podese opciju brisanja nakon smrti, u skladu sa mogućnostima koje im platforma nudi. Važno je i da o svojoj odluci obaveste bliske osobe, kako bi znale šta da urade kada za to dođe vreme. Jer, dok društvene mreže čuvaju naše digitalne tragove, odluka o tome da li će oni ostati kao uspomena ili biti uklonjeni ne mora da se prepusti slučaju.