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Tačno u tri sata ujutru časovnici se vraćaju jedan sat unazad, na dva sata, pa ćemo dobiti dodatnih 60 minuta sna. Većina korisnika pametnih telefona neće morati ništa da podešava, ali postoji nekoliko važnih detalja zbog kojih bi u nedelju ujutru ipak trebalo da proverite da li svi uređaji pokazuju tačno vreme.

Promena sata danas je mnogo jednostavnija nego nekada, kada je trebalo obilaziti stan i ručno pomerati kazaljke na svakom satu. Mobilni telefoni, računari i brojni uređaji povezani na mrežu mogu sami da pređu na novo vreme. Međutim, automatska promena zavisi od podešavanja uređaja, pa nije dovoljno samo pretpostaviti da će se sve srediti bez ikakve provere.

Kako pomeranje sata utiče na zdravlje Foto: Profimedia

Telefoni bi trebalo sami da pomere sat

Ako na telefonu imate uključeno automatsko podešavanje datuma i vremena, promena bi trebalo da se obavi bez vaše intervencije. Uređaj koristi podatke o vremenskoj zoni i odgovarajućim pravilima za promenu sata kako bi u nedelju ujutru prikazao ispravno vreme. To važi za većinu savremenih iPhone i Android telefona, pod uslovom da su podešavanja ispravna.

Ipak, ne treba mešati automatsko podešavanje vremena sa automatskim podešavanjem vremenske zone. To su povezane, ali različite opcije. Ako je sat podešen ručno, ili je vremenska zona pogrešno izabrana, uređaj može da nastavi da prikazuje pogrešno vreme. Zato je dobro da se podešavanja provere još u subotu, umesto da se problem otkrije tek kada zakasnite na posao ili dogovor.

Kako da proverite podešavanja na iPhone-u i Androidu?

Na iPhone-u otvorite Settings, zatim General, pa Date & Time i proverite da li je uključena opcija Set Automatically. Apple preporučuje i ažuriranje softvera i proveru podešavanja vremenske zone ako uređaj ne prikazuje tačno vreme. Na Android telefonima putanja može da se razlikuje, ali se opcije uglavnom nalaze u podešavanjima datuma i vremena. Na Samsung Galaxy uređajima potražite Settings, General management, pa Date and time i uključite automatsko podešavanje.

Dobra vest je da za promenu sata nije potrebno da instalirate posebnu aplikaciju niti da ručno pomerate kazaljke na ekranu. Ako su automatska podešavanja uključena i uređaj koristi ispravnu vremensku zonu, trebalo bi da se sam uskladi sa promenom. Ako sumnjate da nešto nije u redu, proverite vreme u nedelju ujutru i uporedite ga sa pouzdanim izvorom.

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Ovi uređaji mogu da ostanu na starom vremenu

Najviše pažnje zahtevaju uređaji na kojima se vreme podešava ručno. To su klasični ručni i zidni satovi, ali i pojedini budilnici, mikrotalasne pećnice, rerne, automobilski satovi i drugi kućni uređaji. Kod novijih modela koji su povezani na internet ili mobilnu mrežu promena može biti automatska, ali to ne važi za sve uređaje. Zato u nedelju proverite i satove koje koristite za posao, kuvanje ili jutarnje obaveze.

Poseban slučaj su računari i pametni satovi. Računari uglavnom automatski usklađuju vreme ako su odgovarajuća podešavanja uključena, dok se pametni satovi često oslanjaju na povezani telefon. Ako telefon pokazuje pogrešno vreme ili sat nije sinhronizovan, moguće je da i na njemu vidite pogrešan podatak.

Foto: Printscreen Android Central

Alarm može da vas zbuni baš kada vam je najpotrebniji

Ako ste za nedelju ujutru navili alarm na telefonu, on bi u normalnim okolnostima trebalo da radi prema novom, ispravno podešenom vremenu. Ipak, ako koristite stariji budilnik ili neki uređaj sa ručno podešenim satom, proverite da li je vreme usklađeno. Posebno obratite pažnju ako imate zakazan let, putovanje, smenu ili drugi događaj za koji je važno da ustanete u tačno određeno vreme.

Još jedna stvar može da zbuni korisnike: u noći promene vreme između dva i tri sata ponavlja se. Kada se sat vrati sa 3.00 na 2.00, isti prikaz vremena pojavljuje se drugi put. To može da bude važno za aplikacije koje beleže trajanje aktivnosti, evidenciju radnog vremena ili zakazane zadatke, mada većina savremenih sistema koristi vremenske oznake koje omogućavaju da razlikuje dva različita trenutka.

Pogrešno vreme može da napravi problem aplikacijama

Ako uređaj prikazuje netačan datum ili vreme, posledice nisu samo estetske. Pojedine aplikacije i internet stranice mogu da rade nepravilno, a mogu se pojaviti i bezbednosna upozorenja. Ovo je posebno važno kod prijavljivanja na naloge, korišćenja poslovnih aplikacija i servisa koji proveravaju važenje digitalnih sertifikata.

Zato nemojte odmah da menjate vreme ručno ako neka aplikacija posle promene sata ne radi kako očekujete. Najpre proverite da li telefon, računar ili drugi uređaj prikazuje tačan datum, vreme i vremensku zonu, a zatim po potrebi ponovo pokrenite aplikaciju ili uređaj.

Foto: Profimedia

Šta obavezno da uradite pre nego što odete na spavanje

Najjednostavniji savet je da u subotu uveče proverite automatsko podešavanje vremena na telefonu, a u nedelju obratite pažnju na satove u automobilu, kuhinji i drugim prostorijama.Ako ujutru imate važnu obavezu, proverite alarm i vreme na uređaju koji ćete koristiti. Ne morate da menjate podešavanja koja već rade ispravno, ali vredi izdvojiti minut da biste izbegli neprijatno iznenađenje.

Prema zvaničnom obaveštenju Direkcije za mere i dragocene metale, prelazak na zimsko računanje vremena u Srbiji ove godine počinje 25. oktobra u tri sata ujutru, kada se vreme vraća na dva sata. Sve u svemu, telefoni će uglavnom odraditi posao sami, ali stari dobri satovi sa kazaljkama i dalje čekaju da ih neko pomeri.