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Aleksis Ohanijan, suosnivač Reddita i jedan od poznatijih investitora u svetu tehnologije i sporta, ima prilično precizno organizovan dnevni raspored. Iako iza sebe ima uspešnu preduzetničku karijeru, investicije u sportske projekte i porodični život sa teniserkom Serenom Vilijams, njegov dan ne počinje dugim jutarnjim ritualima, već ustajanjem u tačno određeno vreme.

U intervjuu za magazin "British GQ", Ohanijan je otkrio da se svakog jutra budi u 6.55, dok ga trener već u sedam sati čeka na treningu. Fizička aktivnost za njega nije samo način da ostane u formi već i prilika za razgovor i druženje. Nakon treninga sledi tuširanje, kafa i vreme sa decom, što mu pomaže da se pripremi za obaveze koje ga čekaju tokom dana.

Ne želi da svakog jutra troši vreme na izbor odeće

Ohanijan je pronašao jednostavan način da smanji broj svakodnevnih odluka. Umesto da svakog jutra razmišlja šta će obući, garderobu je sveo na nekoliko gotovo identičnih kombinacija. Kako je otkrio, poseduje 15 pari istih pantalona i 15 sličnih, krojenih crnih majica.

Takav pristup podseća na čuvenu naviku Stiva Džobsa, koji je godinama bio prepoznatljiv po crnoj rolci i farmerkama. Ideja nije nužno u modi, već u smanjenju broja sitnih odluka koje oduzimaju vreme i pažnju. Za Ohanijana, koji tokom dana mora da razmatra poslovne probleme i razgovara sa osnivačima kompanija, jednostavnija garderoba predstavlja jedan od načina da energiju sačuva za važnije zadatke.

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Njegov doručak je isti svakog dana, a sadrži i proteinske dodatke

Kada je reč o ishrani, Ohanijan se takođe oslanja na rutinu. Za doručak najčešće priprema smuti od banane, mladog spanaća, bademovog mleka, lanenog semena i čia semenki, uz kreatin i dve merice proteina. U intervjuu je naveo da dnevno unosi između 200 i 250 grama proteina.

Pored ishrane, koristi i svetlosni LED panel sa crvenim svetlom, kojem se izlaže nekoliko minuta nakon treninga. Ohanijan ga opisuje kao deo svoje rutine oporavka. Ipak, njegove lične navike ne treba automatski posmatrati kao univerzalnu preporuku: potrebe za proteinima i eventualne koristi različitih tretmana zavise od pojedinca i kvaliteta dostupnih dokaza.

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Crveno svetlo ispred kancelarije znači da niko ne treba da ga ometa

Jedan od najzanimljivijih detalja iz Ohanijanovog dana nalazi se ispred njegove kancelarije. Svoj radni prostor uredio je u garaži kuće koju je izgradio na imanju, a na ulazu je postavio crveno svetlo koje drugima signalizira da ne treba da ulaze. Kada rešava složene probleme, čak i kratak prekid može da mu oteža povratak koncentraciji.

Tokom jutarnjih sati telefon drži na režimu „Ne uznemiravaj“, uz izuzetke za nekoliko članova porodice koji mogu da ga pozovu u hitnim situacijama. Ohanijan smatra da mu je upravo takva granica između njega i spoljašnjih ometanja donela veliku korist. Popodne, kada uglavnom razgovara sa osnivačima kompanija i učestvuje u poslovnim pozivima, njegov rad izgleda drugačije: jutro čuva za zadatke koji zahtevaju najviše koncentracije, dok je kasnije više posvećen komunikaciji i savetovanju.

Veštačkoj inteligenciji prepušta praćenje društvenih mreža, a veče čuva za porodicu

Ohanijan ne želi da provodi vreme beskonačno skrolujući kroz objave na društvenim mrežama. Ipak, kao investitor i tehnološki preduzetnik mora da prati važne informacije, naročito na platformi X, koju opisuje kao jedno od ključnih mesta za praćenje dešavanja u tehnološkoj industriji. Zato razvija alate koji koriste veštačku inteligenciju kako bi pregledali njegove naloge i izdvojili objave relevantne za posao.