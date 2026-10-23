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Ipak, uređaji koji zagrevaju vodu ili hranu često imaju znatno veću električnu snagu, pa tokom korišćenja mogu da povuku mnogo energije. Među njima je i indukciona ploča, koja se u domaćinstvima koristi svakodnevno, a čija potrošnja zavisi od broja aktivnih zona, izabrane snage i vremena kuvanja.

Indukciona ploča može da bude veliki potrošač

Indukcione ploče zagrevaju posuđe pomoću elektromagnetnog polja. Njihova prednost je brzo zagrevanje, ali pojedine zone mogu imati električnu snagu od nekoliko hiljada vati. To ne znači da uređaj sve vreme troši maksimalnom snagom, ali duže i intenzivnije kuvanje može značajno da utiče na ukupnu potrošnju domaćinstva.

Koliko će struje potrošiti zavisi od toga koliko često kuvate, koliko zona koristite istovremeno i koliko dugo hrana zahteva zagrevanje. Zbog toga ne postoji jedan univerzalan iznos koji važi za svako domaćinstvo. Za precizniju procenu potrebno je uzeti u obzir specifikacije konkretnog uređaja i navike korisnika.

Koje posuđe ne može na indukcionu ploču Foto: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

Bojler i grejalice takođe mogu da povećaju račun

Među uređajima koje vredi proveriti kada stigne visok račun nalaze se bojler, električne grejalice, TA peći i električni kotlovi za grejanje. Oni mogu imati veliku snagu, a potrošnja zavisi od trajanja rada, podešene temperature i toplotnih gubitaka u prostoru ili sistemu.

Bojler, na primer, troši energiju dok zagreva vodu, a koliko će često ponovo uključivati grejač zavisi od količine potrošene tople vode i izolacije rezervoara. Kod grejalica je posebno važno koliko dugo rade i koliku površinu zagrevaju. U hladnijim danima, upravo grejanje može da bude jedan od glavnih razloga za povećanje potrošnje u domaćinstvu.

Kako da smanjite potrošnju tokom kuvanja

Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da kuvanje bude energetski efikasnije. Koristite poklopce na šerpama, jer tako toplota manje odlazi u okolinu, i birajte posuđe koje odgovara veličini grejne zone. Kada je moguće, smanjite snagu nakon što voda proključa i iskoristite preostalu toplotu tako što ćete grejanje isključiti malo pre završetka pripreme.

Važno je i da pratite uputstva proizvođača. Efikasnost zavisi od konstrukcije ploče, kvaliteta posuđa i načina korišćenja. Ako kuvate više jela istovremeno, rasporedite posuđe tako da ne uključujete nepotrebno velike grejne zone.

Foto: Shutterstock

Kako da otkrijete koji uređaj najviše troši u vašem domu

Umesto da se oslanjate samo na procene, proverite deklarisanu snagu uređaja i koliko dugo ga koristite. Potrošnja električne energije izražava se u kilovat-satima (kWh), a za grubu procenu možete pomnožiti snagu uređaja u kilovatima sa brojem sati rada. Kod uređaja koji automatski regulišu snagu ili se povremeno uključuju, stvarna potrošnja može biti niža od takve jednostavne procene.

Ako imate pametno brojilo ili aplikaciju distributera koja prikazuje potrošnju po vremenskim intervalima, pratite promene kada uključujete pojedine uređaje. Tako ćete lakše uočiti koji periodi dana donose najveću potrošnju i da li je povećanje povezano sa kuvanjem, grejanjem ili zagrevanjem vode.