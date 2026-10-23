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Novi Hyundai Bayon za indijsko tržište dobija generativnog AI asistenta zasnovanog na tehnologiji Perplexity, digitalni kokpit sa dva velika ekrana i niz povezanih funkcija koje omogućavaju komunikaciju sa vozilom i pristup informacijama tokom putovanja. Premijera je zakazana za 26. oktobar 2026. godine, a automobil će kombinovati pametne funkcije sa benzinskim motorom od 115 konjskih snaga.

Hyundai Bayon dobija AI asistenta koji razume prirodan govor

Hyundai je za indijsko tržište pripremio novu verziju modela Bayon, u kojoj je jedan od glavnih aduta generativni AI glasovni asistent. Sistem kombinuje tehnologiju Perplexity, koja omogućava odgovaranje na pitanja i pronalaženje informacija, sa glasovnom veštačkom inteligencijom kompanije SoundHound AI. Cilj je da vozači sa automobilom komuniciraju prirodnije, umesto da se oslanjaju isključivo na unapred definisane glasovne komande.

Asistent bi trebalo da odgovara na različite zahteve tokom vožnje. Vozač, na primer, može da zatraži informacije o vremenskoj prognozi, predlog itinerera za putovanje, preporuke hotela i restorana ili informacije o sportskim rezultatima. Sistem može da pomogne i u pronalaženju zanimljivih mesta u blizini destinacije. Hyundai, međutim, navodi da će generativni AI asistent u ovoj verziji biti dostupan na engleskom jeziku, dok je za pojedine standardne glasovne komande predviđena podrška za više jezika.

Foto: Youtube printscreeen

Dva velika ekrana pretvaraju kabinu u digitalni kokpit

Novi Bayon dobija Connected Car Navigation Cockpit, odnosno digitalno okruženje koje objedinjuje navigaciju, informacije o vozilu i povezane funkcije. Sistem koristi NVIDIA tehnologiju za ubrzavanje grafike i prikaza, a zamišljen je tako da vozaču omogući lakši pristup najvažnijim komandama. Među funkcijama su podeljeni prikaz ekrana, personalizovani kontrolni panel i brze prečice nalik onima na pametnim telefonima.

U središtu kabine nalaze se dva zakrivljena panoramska ekrana dijagonale 12,3 inča, odnosno približno 31,2 centimetra svaki. Jedan služi za prikaz informacija o vožnji, dok drugi omogućava pristup multimediji, navigaciji i povezanim uslugama. Sistem podržava i korisničke profile, pa se pojedina podešavanja mogu prilagoditi različitim vozačima. Hyundai tako pokušava da iskustvo korišćenja automobila približi radu savremenih digitalnih uređaja, bez potrebe da se za svaku funkciju prolazi kroz više menija.

Foto: Youtube Prinscreen

Više od 70 povezanih funkcija i ažuriranja bez odlaska u servis

Hyundai Bayon za indijsko tržište dobiće i Bluelink, platformu koja povezuje automobil sa pametnim telefonom i drugim kompatibilnim uređajima. Prema najavi kompanije, sistem će obuhvatati više od 70 povezanih funkcija, uključujući informacije o stanju vozila, određene daljinske komande, lokacijske usluge i bezbednosne opcije. U zavisnosti od konkretne funkcije i konfiguracije, vozači će moći da koriste i mogućnosti povezivanja sa pametnim satom.

Posebno je značajna podrška za bežična ažuriranja softvera, poznata kao OTA. Hyundai navodi da je sistem pripremljen za ažuriranje do 19 kontrolnih jedinica u vozilu, što omogućava da se podržana softverska unapređenja isporučuju bez obaveznog odlaska u servis. Takav pristup može da pojednostavi održavanje digitalnih sistema i omogući naknadna unapređenja, mada će dostupnost konkretnih ažuriranja zavisiti od odluka proizvođača, tehničkih mogućnosti i dostupnosti mrežne veze.

Foto: Youtube Prinscreen

Glasovne komande rade i bez interneta, ali AI ima svoja ograničenja

Iako se generativni AI asistent oslanja na naprednu tehnologiju, Hyundai je predvideo i veliki broj ugrađenih glasovnih komandi koje mogu da rade bez internet veze. Kompanija navodi da će biti dostupno više od 500 takvih komandi na engleskom, hindiju, hinglišu, tamilskom i bengalskom jeziku. One su namenjene upravljanju određenim funkcijama automobila, uz brži odziv i manju zavisnost od mrežne pokrivenosti.

Važno je razlikovati ove unapred ugrađene komande od generativne veštačke inteligencije. Zahtevi za preporuke restorana, informacije o putovanju ili druge odgovore koji zahtevaju obradu aktuelnih podataka mogu zavisiti od internet veze i dostupnosti servisa. Hyundai takođe upozorava da su odgovori generativnog AI asistenta namenjeni informisanju i praktičnoj pomoći, a ne zameni za ljudsku procenu. To je posebno važno tokom vožnje, kada pažnja mora da ostane usmerena na put i saobraćaj.

Benzinski motor od 115 KS

Uprkos velikom fokusu na veštačku inteligenciju i povezane funkcije, Hyundai Bayon za indijsko tržište zadržava klasičan benzinski pogon. Automobil će koristiti četvorocilindarski 1,5-litarski MPi motor sa 115 konjskih snaga i 144 Nm obrtnog momenta. Kupcima će biti ponuđeni šestostepeni manuelni menjač i automatski IVT, odnosno menjač sa kontinuirano promenljivim prenosnim odnosom koji Hyundai koristi pod tim nazivom.