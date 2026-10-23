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Telefon danas nije samo uređaj za pozive i poruke. Na njemu se nalaze pristup imejlu, društvenim mrežama, fotografijama, poslovnim dokumentima, a često i bankarskim aplikacijama. Zbog toga krađa telefona može da izazove mnogo veći problem od same materijalne štete. Ako neko dođe do otključanog uređaja ili sazna šifru, rizik može biti još veći.

Dobra vest je da Android telefoni i iPhone imaju bezbednosne funkcije koje mogu da pomognu da uređaj pronađete, zaključate ili, ako je neophodno, daljinski obrišete. Međutim, neke opcije treba uključiti unapred. Zato je najbolje da sada odvojite nekoliko minuta i proverite podešavanja, umesto da prvi put tražite rešenje kada telefon već nestane.

1. Android: Uključite zaštitu od krađe pre nego što vam zatreba

Na podržanim Android uređajima postoje funkcije koje mogu automatski da reaguju na određene obrasce krađe ili pokušaje neovlašćenog pristupa. Među njima su Theft Detection Lock, Offline Device Lock i Failed Authentication Lock. Njihova dostupnost zavisi od verzije Androida, proizvođača i konkretnog modela.

Da biste proverili opcije, otvorite Podešavanja, pronađite odeljak Google, zatim All services odnosno Sve usluge, pa potražite Theft protection - Zaštita od krađe. Nazivi menija mogu se razlikovati, pa je najlakše da u pretrazi podešavanja ukucate „Theft protection“.

Foto: Printscreen

Obratite pažnju na sledeće funkcije:

Theft Detection Lock: na podržanim uređajima koristi senzore i druge signale kako bi prepoznao određene situacije u kojima je telefon možda istrgnut iz ruke. Ako sistem prepozna takav obrazac, može automatski da zaključa ekran.

Offline Device Lock: može da zaključa ekran ako uređaj izgubi internet vezu u okolnostima koje funkcija prepozna kao potencijalno rizične.

Failed Authentication Lock: može da zaključa uređaj nakon ponovljenih neuspešnih pokušaja autentifikacije.

Ove opcije ne garantuju da će svaki pokušaj krađe biti prepoznat. Ipak, mogu da pruže dodatni sloj zaštite ako lopov pokuša da pristupi podacima ili onemogući praćenje uređaja.

Zvanično Google uputstvo: https://support.google.com/android/answer/15146908

2. Android: Proverite da li možete da pronađete telefon preko interneta

Pored zaštite od krađe, važno je da podesite mogućnost pronalaženja uređaja. Googleova usluga Find Hub omogućava da pokušate da locirate telefon, pustite zvuk, zaključate ga ili obrišete podatke na daljinu, u zavisnosti od dostupnosti uređaja i podešavanja.

Otvorite podešavanja telefona i proverite da li su uključene opcije za pronalaženje uređaja. Uverite se i da znate koji Google nalog koristite na telefonu, kao i da možete da mu pristupite sa drugog uređaja. Ako izgubite telefon, biće vam potrebno da se prijavite na odgovarajući nalog kako biste upravljali uređajem.

Ako telefon nestane, otvorite zvaničnu stranicu:

Prijavite se na Google nalog povezan sa izgubljenim uređajem i izaberite telefon sa liste. Ako je dostupan, možete proveriti njegovu lokaciju, pustiti zvuk ili odabrati opciju za zaštitu odnosno zaključavanje uređaja.

Lokacija neće uvek biti dostupna u realnom vremenu. Rezultat zavisi od toga da li je uređaj dostupan, njegovih podešavanja i mogućnosti mreže. Ako je telefon van mreže, neke radnje mogu ostati na čekanju ili prikazati poslednju dostupnu lokaciju.

3. Android: Zaključajte telefon čak i ako ne možete odmah da se prijavite na Google nalog

Android ima i funkciju Remote Lock, koja na podržanim i unapred podešenim uređajima omogućava zaključavanje ekrana preko posebne internet stranice, uz potvrdu broja telefona i dodatne bezbednosne provere.

Pre nego što vam ova mogućnost zatreba, proverite odeljak Zaštita od krađe u podešavanjima i uključite Remote Lock ako je dostupan. Google navodi da su potrebni zaključavanje ekrana, aktivna SIM kartica, verifikovan broj telefona, uključena funkcija Find Hub i internet veza za izvršavanje zahteva.

Ako vam telefon bude ukraden, otvorite:

Pratite korake za unos i potvrdu broja telefona. Ako uređaj u tom trenutku nije povezan na internet, zahtev za zaključavanje može biti izvršen kada ponovo bude dostupan. Za pronalaženje uređaja, dodatne bezbednosne radnje i daljinsko brisanje koristite Google Find Hub.

Važno je da ne mešate daljinsko zaključavanje sa daljinskim brisanjem. Zaključavanje ograničava pristup telefonu, dok brisanje uklanja podatke sa uređaja i može imati posledice po mogućnost njihovog kasnijeg vraćanja.

4. iPhone: Uključite Find My i proverite zaštitu ukradenog uređaja

Korisnici iPhonea trebalo bi da provere dve važne funkcije: Find My i Stolen Device Protection. Prva omogućava pronalaženje i upravljanje izgubljenim uređajem, dok druga pruža dodatnu zaštitu za određene osetljive radnje, posebno u situaciji kada neko ukrade telefon i zna njegovu šifru.

Da biste proverili Find My, otvorite Podešavanja, dodirnite svoje ime, a zatim Find My. Uključite Find My iPhone i proverite dostupne opcije za pronalaženje uređaja. Na podržanim modelima i verzijama sistema dostupne su i opcije povezane sa pronalaženjem uređaja kada nije povezan na internet.

Foto: Printscreen

Zatim otvorite Podešavanja → Face ID i šifra, odnosno odgovarajući meni za vaš uređaj, i potražite Stolen Device Protection - Zaštita ukradenog uređaja. Kada je ova funkcija uključena, za određene osetljive radnje može zahtevati Face ID ili Touch ID, bez mogućnosti da se biometrija zameni šifrom. Za neke promene postoji i bezbednosno čekanje.

Ova zaštita može otežati promenu važnih bezbednosnih podešavanja čak i ako neko sazna šifru telefona. Ipak, ne zamenjuje potrebu za jakom šifrom, zaštitom Apple naloga i oprezom sa porukama koje pokušavaju da vas navedu da otkrijete podatke.

Zvanična Appleuputstva:

5. iPhone: Kako da označite uređaj kao izgubljen

Ako ne možete da pronađete iPhone, otvorite aplikaciju Find My na drugom Apple uređaju ili posetite **https://www.icloud.com/find** preko pregledača.

Izaberite karticu Devices, pronađite izgubljeni iPhone i aktivirajte opciju Mark as Lost, odnosno Lost Mode, u zavisnosti od prikaza. Pratite uputstva na ekranu. Režim izgubljenog uređaja zaključava telefon, a možete dodati i poruku sa kontakt podacima kako bi osoba koja ga pronađe mogla da vas kontaktira.

Foto: Printscreen

Kada je uređaj označen kao izgubljen, platne kartice i propusnice koje koriste Apple Pay mogu biti suspendovane. Ako je telefon van mreže, zahtev može ostati na čekanju dok se uređaj ponovo ne poveže.

Nemojte uklanjati ukradeni iPhone iz Find My ili sa svog Apple naloga samo zato što dobijete poruku da je pronađen. Lažne poruke i pozivi mogu pokušati da vas navedu da otkrijete šifru ili verifikacioni kod. Apple upozorava da korisnicima neće tražiti da podele šifru uređaja ili druge podatke za prijavu kako bi im navodno vratili telefon.

6. Ako vam telefon zaista ukradu: Šta treba da uradite odmah

Ako shvatite da je telefon ukraden, nemojte gubiti vreme pokušavajući da ga sami pronađete na nebezbednoj lokaciji. Najpre zaštitite podatke i naloge, a zatim preduzmite korake za prijavu krađe.

Prvo - zaključajte uređaj na daljinu. Koristite Google Find Hub ili Apple Find My, u zavisnosti od telefona. Ako je moguće, uključite režim izgubljenog uređaja i proverite dostupne opcije za zaštitu.

Drugo - kontaktirajte mobilnog operatera. Prijavite krađu i zatražite blokiranje SIM kartice ili eSIM profila, kao i informacije o mogućnostima blokiranja uređaja prema IMEI broju. Blokiranje SIM kartice smanjuje rizik od zloupotrebe broja, ali samo po sebi ne štiti podatke koji se već nalaze na telefonu.

Treće - zaštitite važne naloge. Ako sumnjate da je neko mogao da pristupi vašem uređaju, promenite lozinku imejla i drugih važnih naloga sa bezbednog uređaja. Proverite aktivne sesije, odjavite nepoznate uređaje i obratite pažnju na bankarske aplikacije i platne servise.

Četvrto - obavestite banku ako postoji rizik. Ako je telefon bio otključan ili sumnjate da neko ima pristup bankarskim aplikacijama, kontaktirajte banku i pratite njena uputstva za zaštitu računa i platnih kartica.

Peto - prijavite krađu policiji. Sačuvajte podatke o uređaju, uključujući IMEI i serijski broj ako ih imate. Nemojte pokušavati da sami preuzmete telefon od osobe za koju sumnjate da ga je ukrala.

7. Kada treba daljinski obrisati telefon?

Daljinsko brisanje podataka može biti opravdano ako procenite da je rizik po privatnost veći od mogućnosti da telefon pronađete i vratite. Pre nego što pokrenete ovu opciju, imajte na umu da brisanje može biti nepovratno za podatke koji nisu sačuvani u rezervnoj kopiji.

Foto: Printscreen

Na Androidu koristite opciju za fabričko resetovanje odnosno brisanje u okviru Find Hub. Na iPhoneu možete izabrati Erase This Device u Find My. Pratite uputstva zvaničnih servisa i ne pretpostavljajte da će telefon biti obrisan odmah ako nije povezan na internet.

Posebno važno: ako imate iPhone, nemojte uklanjati uređaj sa svog Apple naloga nakon daljinskog brisanja. Uklanjanje uređaja može da ukloni Activation Lock i olakša njegovu ponovnu aktivaciju od strane druge osobe. Ako koristite osiguranje uređaja, proverite i njegova pravila pre nego što promenite status telefona.

8. Napravite rezervnu kopiju pre nego što bude kasno

Zaštita telefona ne svodi se samo na sprečavanje pristupa podacima. Važno je i da ih ne izgubite zauvek ako uređaj ne bude vraćen. Proverite da li se fotografije, kontakti i važni dokumenti čuvaju u odgovarajućem cloud servisu ili na drugom bezbednom mestu.

Na Androidu proverite rezervne kopije povezane sa Google nalogom i Google Photos, a na iPhoneu iCloud Backup i iCloud Photos, u zavisnosti od toga šta koristite. Za WhatsApp posebno proverite podešavanja rezervnih kopija razgovora. Nemojte pretpostavljati da se svaki tip sadržaja automatski čuva na isti način.

Redovno proveravajte da li je poslednja rezervna kopija uspešno napravljena. Ako čuvate poslovne ili druge važne dokumente, razmislite o dodatnoj kopiji koja nije stalno dostupna sa telefona.

Zaključak: Najvažnije je da zaštitu podesite unapred

Ako imate Android ili iPhone, nekoliko minuta provedenih u bezbednosnim podešavanjima može da vam olakša reakciju u slučaju krađe. Proverite zaštitu od krađe, uključite mogućnost pronalaženja i daljinskog zaključavanja, koristite jaku šifru i redovno pravite rezervne kopije.