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OpenAI je objavio da proširuje oglašavanje na još 26 zemalja, među kojima je i Srbija, pa će reklame na ovoj platformi biti dostupne na ukupno 89 tržišta širom sveta. Ipak, to ne znači da će svaki korisnik odjednom početi da viđa oglase, jer će njihovo prikazivanje zavisiti od paketa koji koristi i dostupnosti ove funkcije.

Bez obzira na to, ova promena pokazuje da ChatGPT, koji mnogi koriste za pisanje, učenje, planiranje putovanja i pronalaženje informacija, postaje i novo mesto za oglašavanje. Umesto da se reklame pojavljuju samo dok korisnik pretražuje internet ili gleda društvene mreže, kompanije sada dobijaju priliku da predstave svoje proizvode u trenutku kada neko razgovara sa veštačkom inteligencijom i razmatra različite mogućnosti.

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OpenAI je objavio da se oglašavanje u ChatGPT-u širi na 26 novih zemalja, čime se ukupan broj tržišta na kojima je ova mogućnost dostupna povećava na 89. Pored Srbije, na spisku su, između ostalih, Ukrajina, Nigerija, Južna Afrika, Kambodža, Bangladeš i Pakistan, kao i još 14 zemalja Latinske Amerike. Kompanija je navela da je više od 100.000 oglašivača već pokrenulo kampanje na platformi od početka ovog programa.

Za domaće tržište ovo otvara novu mogućnost za kompanije koje žele da promovišu svoje proizvode i usluge. Prema OpenAI-ju, oglašivači će u novim zemljama moći da pristupe kampanjama preko tehnoloških partnera, dok je u zavisnosti od tržišta dostupan i samostalni rad kroz platformu Ads Manager. To, međutim, ne znači da će svaki domaći oglašivač automatski dobiti pristup svim alatima istog trenutka.

Ko će gledati reklame, a ko neće?

Prema zvaničnim informacijama OpenAI-ja, oglasi mogu da se prikazuju korisnicima besplatnog paketa ChatGPT-a i jeftinijeg Go paketa. Korisnici pretplata Plus, Pro, Business, Enterprise i Edu neće gledati oglase. Kompanija navodi i da se reklame ne prikazuju nalozima za koje je utvrđeno da pripadaju osobama mlađim od 18 godina.

To znači da korišćenje besplatnog ChatGPT-a ne mora da bude potpuno isto kao do sada, ali ni da će se svakom korisniku nužno prikazivati reklame čim se funkcija proširi na njegovo tržište.OpenAI navodi da se oglašavanje postepeno uvodi među korisnike koji ispunjavaju uslove, a dostupnost može da se razlikuje u zavisnosti od naloga i faze uvođenja.

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Reklama može da se pojavi baš kada tražite savet

Zamislite da sa ChatGPT-jem planirate putovanje, tražite ideje za obroke ili upoređujete različite proizvode. Tokom takvog razgovora oglas bi mogao da vam predstavi uslugu ili proizvod povezan sa onim što istražujete. OpenAI kao primer navodi osobu koja se priprema za maraton i traži predloge za ishranu, kojoj bi u odgovarajućem kontekstu mogao da bude prikazan oglas za dostavu namirnica.

Za razliku od klasičnog reklamnog banera na sajtu, ovakav format pokušava da se uklopi u trenutak kada korisnik razmatra neku potrebu. Ipak, važno je razumeti da oglas predstavlja plaćenu promociju, a ne nezavisnu preporuku veštačke inteligencije. Samo pojavljivanje proizvoda u oglasu ne znači da ga je ChatGPT proverio, ocenio kao najbolji ili preporučio na osnovu kvaliteta.

Da li će reklame uticati na odgovore ChatGPT-a?

Ovo je verovatno najvažnije pitanje za ljude koji koriste četbot kako bi dobili informacije ili uporedili ponude. OpenAI tvrdi da oglasi ne utiču na odgovore koje ChatGPT generiše, kao i da su oglasni sistem i sistem koji proizvodi odgovore odvojeni. Oglašivači, prema pravilima kompanije, ne mogu da plate da bi promenili sadržaj odgovora ili da bi njihov proizvod bio predstavljen kao najbolji izbor.

Kompanija takođe navodi da razgovori korisnika ostaju privatni u odnosu na oglašivače i da ne prodaje korisničke podatke oglašivačima. Ipak, privatnost i personalizacija oglasa nisu isto pitanje. OpenAI navodi da se pri odabiru oglasa mogu koristiti kontekst i namera trenutnog razgovora, a kada je personalizacija uključena, i određeni signali iz šireg korišćenja ChatGPT-a.

ChatGPT Foto: Shutterstock

Razvoj i rad velikih AI sistema zahtevaju značajnu računarsku infrastrukturu, a kompanije traže načine da finansiraju njihove usluge i prošire pristup korisnicima. OpenAI navodi da oglašavanje treba da pomogne u održavanju besplatnog i pristupačnijeg pristupa ChatGPT-u, dok istovremeno razvija nove mogućnosti za poslovne korisnike.

Šta ovo znači za korisnike u Srbiji?

Dolazak ChatGPT oglasa na srpsko tržište otvara novo poglavlje u načinu na koji kompanije mogu da dopru do ljudi koji koriste veštačku inteligenciju. Za domaće firme to bi mogao da bude dodatni kanal za predstavljanje ponuda, dok će korisnici morati da razlikuju plaćene oglase od odgovora koje dobijaju od četbota.

OpenAI najavljuje da će nastaviti da razvija nove formate oglasa, mogućnosti za kupovinu oglasnog prostora i načine merenja rezultata kampanja. Za sada je najvažnije da korisnici znaju da reklame nisu isto što i preporuka ChatGPT-a i da se, prema pravilima kompanije, ne prikazuju na svim paketima.