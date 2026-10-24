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Ponekad su problem nedostatak slobodnog prostora, zastarele aplikacije ili softverske greške koje se mogu rešiti bez odlaska u servis. Na to ukazuju i uputstva proizvođača, među kojima su Google, Apple i Samsung.

1. Telefon zatrpan aplikacijama koje više ne koristite

Jedna od prvih stvari koje treba proveriti jeste koliko aplikacija imate instalirano. Mnogi korisnici preuzmu program zbog jedne potrebe, isprobaju ga nekoliko puta i zatim ga zaborave, ali on i dalje zauzima prostor u memoriji telefona. Kada slobodnog prostora ponestane, uređaj može da počne da radi sporije, a instaliranje novih aplikacija i ažuriranja može postati problem. Google navodi da se poteškoće mogu pojaviti kada je slobodno manje od deset odsto prostora za skladištenje.

To, međutim, ne znači da će svaki telefon automatski usporiti čim se memorija napuni ili da je broj aplikacija jedini krivac. Važno je proveriti koliko prostora zauzimaju fotografije, video-snimci, preuzeti dokumenti i sami programi. Aplikacije koje ne koristite možete da obrišete, dok fotografije i druge važne podatke prvo treba sačuvati na bezbednom mestu.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

2. Aplikacije koje rade i kada ih ne gledate

Telefon ne obavlja zadatke samo onda kada je ekran uključen. Pojedine aplikacije u pozadini proveravaju nove poruke, sinhronizuju podatke, ažuriraju sadržaj ili koriste lokaciju. Takve funkcije mogu biti korisne, ali neke aplikacije mogu nepotrebno da troše bateriju i sistemske resurse.

Android ima mehanizme za praćenje i ograničavanje potrošnje energije aplikacija koje se ponašaju problematično, a korisnici mogu da provere koje od njih troše najviše baterije.

Zato nije potrebno da nasumično gasite sve programe: bolje je proveriti potrošnju i ograničiti rad u pozadini tamo gde to ima smisla. Treba imati na umu i da se nazivi opcija razlikuju u zavisnosti od proizvođača i verzije sistema.

3. Zaboravljena ažuriranja mogu da naprave problem

Ako dugo niste ažurirali operativni sistem ili aplikacije, moguće je da koristite verzije koje imaju greške ili više ne rade najbolje sa drugim delovima telefona. Ažuriranja često donose bezbednosne ispravke, otklanjaju poznate probleme i poboljšavaju stabilnost. Ipak, ne treba očekivati da će svako ažuriranje ubrzati uređaj, jer rezultat zavisi od konkretnog modela i promene koju ažuriranje donosi.

Pre nego što pokrenete instalaciju, proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora i da li je baterija dovoljno napunjena. Ažuriranja preuzimajte kroz podešavanja telefona i zvanične prodavnice aplikacija, a ne preko sumnjivih linkova koji obećavaju čudesno ubrzanje uređaja.

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4. Nagomilani podaci u internet pregledaču

Kada pretražujete internet, pregledač čuva određene podatke kako bi se stranice brže učitavale i kako ne biste svaki put morali ponovo da unosite iste informacije. Vremenom se mogu nagomilati keširani podaci i kolačići, pa brisanje dela tih podataka može da pomogne ako pregledač pravi probleme ili zauzima previše prostora.

Ipak, keš nije sam po sebi neprijatelj telefona. On često služi upravo tome da internet stranice rade brže, pa njegovo brisanje neće nužno ubrzati ceo uređaj. Posle čišćenja neke stranice mogu prvi put da se učitavaju sporije, a brisanje kolačića može da vas odjavi sa pojedinih sajtova. Zato je najbolje uklanjati podatke kada za to postoji razlog, umesto da ih redovno brišete očekujući čudesan rezultat.

Foto: Shutterstock

5. Baterija koja više ne može da izdrži kao nekada

Ako se telefon brzo prazni, zagreva ili se gasi iako pokazuje da još ima bateriju, moguće je da je baterija izgubila deo svog prvobitnog kapaciteta. Litijum-jonske baterije vremenom stare, a njihovo stanje zavisi i od temperature, načina punjenja i intenziteta korišćenja. To ne mora da znači da je ceo telefon za zamenu: kod pojedinih modela zamena baterije može biti razumno rešenje.

Ipak, slaba baterija i spor rad nisu uvek ista stvar. Na nekim uređajima stanje baterije i upravljanje napajanjem mogu da utiču na performanse, ali usporavanje može biti posledica i aplikacija, nedostatka memorije ili softverskih grešaka. Proverite stanje baterije i potrošnju po aplikacijama u podešavanjima, a ako se telefon neuobičajeno zagreva ili se baterija naduva, nemojte ga dalje koristiti kao da je sve u redu.

6. Vraćanje na fabrička podešavanja kao poslednja opcija

Kada telefon i dalje koči uprkos oslobađanju prostora, proveri aplikacija i ažuriranju sistema, vraćanje na fabrička podešavanja može da bude jedan od načina da se otklone pojedini softverski problemi. Ovaj postupak vraća uređaj na početno stanje i briše podatke koji su sačuvani na njemu, uključujući instalirane aplikacije i njihova lokalna podešavanja. Zbog toga je pre resetovanja neophodno napraviti rezervnu kopiju fotografija, kontakata i drugih važnih fajlova.

Pre nego što se odlučite na taj korak, vredi pokušati sa jednostavnijim rešenjima: restartujte telefon, proverite slobodan prostor i uklonite aplikaciju za koju sumnjate da izaziva problem.Ako se uređaj i posle fabričkog resetovanja ponaša loše, uzrok može biti u starijem hardveru ili drugom kvaru.

Ipak, najvažnije je da ne instalirate nepoznate „čistače“ i aplikacije koje obećavaju da će jednim klikom ubrzati telefon jer, znajte, takvi programi nisu čarobno rešenje, već mahom sumnjive aplikacije koje mogu da predstavljaju i bezbednosni rizik.