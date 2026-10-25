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Kada se sat vrati unazad, određeni deo noći ponavlja se na brojčaniku, pa se isti prikaz lokalnog vremena pojavljuje dva puta. Za nas je to samo promena na satu, ali za softver koji beleži svaki događaj do sekunde, zakazuje sastanke ili čuva podatke, takva situacija zahteva pažljivo rešavanje.

Ovo ne znači da će se računari masovno pokvariti ili da će internet prestati da radi. Većina savremenih sistema ima pravila za prelazak na zimsko računanje vremena. Ipak, programeri moraju da predvide situacije u kojima zapis poput „02.30“ nije dovoljan da bi se znalo na koji se tačno trenutak misli.

letnje računanje vremena Foto: Profimedia / kraftfoto / Alamy

Dva ista vremena, ali ne i isti trenutak

Kada se sat vraća unazad, vreme između 2 i 3 sata ponavlja se na satu. To znači da se, na primer, 2.30 može pojaviti prvi put pre vraćanja kazaljki, a zatim ponovo nakon promene. Iako oba zapisa pokazuju isti sat i minut, odnose se na dva različita trenutka. Upravo se takva situacija u programiranju naziva dvosmislenim lokalnim vremenom.

Zamislite da aplikacija zabeleži da je neko poslao poruku u 2.30, ali ne sačuva dovoljno informacija o vremenskoj zoni ili vremenskom pomaku. Kada se kasnije pregledaju podaci, samo taj zapis možda neće biti dovoljan da se utvrdi da li je poruka poslata pre ili posle vraćanja sata. Zato je način na koji softver čuva vreme mnogo važniji nego što deluje na prvi pogled.

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Zašto programeri često koriste univerzalno vreme

Jedno od rešenja je korišćenje UTC-a, odnosno koordinisanog univerzalnog vremena, kao zajedničke vremenske reference. Umesto da se oslanjaju samo na lokalni prikaz sata, sistemi mogu da sačuvaju tačan vremenski trenutak, a zatim ga prikažu u odgovarajućoj vremenskoj zoni. Tako se događaji iz različitih zemalja lakše porede i ređaјu hronološki.

To je posebno važno za internet servise koji rade u više država. Ako korisnik iz Srbije zakaže sastanak sa kolegom u drugoj vremenskoj zoni, aplikacija mora da zna na koji se trenutak sastanak odnosi, čak i kada se pravila računanja vremena razlikuju. Nije dovoljno samo zapamtiti broj na satu, potrebno je znati i vremensku zonu i pravila koja važe za izabrani datum.

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Problem nije samo u kalendaru

Promena sata može biti važna i za sisteme koji beleže događaje, poput bezbednosnih kamera i servera. Ako se vreme u snimcima prikazuje samo kao lokalni sat, dva različita snimka mogu da nose isti prikaz vremena tokom ponovljenog sata. Sistemi koji pravilno čuvaju vremenske oznake mogu da razlikuju te događaje, ali korisnik koji pretražuje snimke mora da ima način da odredi koji deo ponovljenog sata gleda.

Sličan izazov postoji i u bazama podataka. Dokumentacija za PostgreSQL, jedan od poznatih sistema za upravljanje bazama, objašnjava da lokalni vremenski zapis tokom prelaska na zimsko računanje vremena može da bude dvosmislen. Sistem zato mora da primeni određeno pravilo ili da dobije dodatnu informaciju koja razjašnjava na koji se trenutak zapis odnosi.

Šta se dešava sa zakazanim događajima

Posebno su zanimljivi ponavljajući događaji, kao što su sastanci svakog ponedeljka u isto vreme ili automatski zadaci koji se pokreću svake noći. Ako aplikacija treba da izvrši zadatak u određeno lokalno vreme, mora da uzme u obzir promenu sata, a ne samo da sledeće izvršavanje izračuna dodavanjem 24 sata na prethodno. U zavisnosti od pravila, vremenski razmak između dva izvršavanja može biti kraći ili duži od uobičajenih 24 sata.

Zbog toga programeri moraju da odrede šta aplikacija treba da uradi kada se neki termin ponovi. Da li će događaj biti obrađen pri prvom pojavljivanju tog vremena ili pri drugom? Odgovor zavisi od namene aplikacije i pravila koja su programeri postavili, što je naročito bitno za sisteme u kojima precizno vreme utiče na redosled obrade podataka.

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Sat se promenio, ali tehnologija mora da zna više

Korisnici uglavnom ne moraju ništa da rade: telefoni i računari najčešće automatski prilagođavaju prikaz vremena ako su ispravno podešeni.Složeniji deo posla odvija se u pozadini, gde softver mora da razlikuje stvarni vremenski trenutak od načina na koji ga prikazujemo na ekranu.

Baš je to zanimljiv detalj koji promakne kada se govori o pomeranju sata. Za nas je 2.30 jednostavno 2.30, ali računaru taj zapis ponekad nije dovoljan. Da bi znao šta se zaista dogodilo i kojim redom, mora da uzme u obzir vremensku zonu, datum i pravila promene vremena. Sat se vraća unazad jednom godišnje, ali digitalni sistemi moraju biti spremni da tu promenu obrade bez mešanja događaja.