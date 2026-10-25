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Istraživači sajber-bezbednosti upozorili su na nove kampanje u kojima hakeri koriste zlonamerne oglase i poznate internet stranice kako bi napali ajfone. Najviše zabrinjava to što korisnik u pojedinim slučajevima ne mora ni da klikne na reklamu. Dovoljno je da se zlonamerni sadržaj učita na telefonu koji ima ranjivu verziju sistema.

Upozorenje su objavili istraživači iz kompanija iVerify i Report URI, koji su pratili kako se dva napredna alata za napade na iPhone, nazvana Coruna i DarkSword, koriste u kampanjama koje ciljaju korisnike interneta. Ovi alati mogu da iskoriste bezbednosne propuste u određenim verzijama iOS-a, a napadačima otvore put do osetljivih podataka na uređaju. To ne znači da je svaki ajfon ugrožen, ali pokazuje da ni uređaji poznati po bezbednosti nisu imuni na sofisticirane napade.

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Oglas koji ne morate ni da otvorite

Istraživači iVerify-ja zabeležili su slučaj u kojem se zlonamerni oglas sa fudbalskim sadržajem pojavio na Instagramu. Kada je oglas učitan na ranjivom telefonu, napad je mogao da se pokrene bez klika na reklamu. Drugim rečima, korisnik je samo pregledao objave, a telefon je već mogao da bude izložen napadu. Takva tehnika pokazuje koliko je teško prepoznati opasnost kada se ona krije u sadržaju koji izgleda sasvim uobičajeno.

Istraživači ovakve napade nazivaju „half-click“ napadima, jer korisnik mora da poseti stranicu ili pregleda sadržaj na platformi, ali ne mora da klikne na zlonamernu vezu. To je drugačije od klasičnih internet prevara, u kojima žrtva najčešće mora da otvori sumnjiv link, preuzme fajl ili sama unese podatke na lažnom sajtu. Ovde se opasni kod može pokrenuti u pozadini, ako uređaj ima odgovarajuću ranjivost.

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Hiljade sajtova uvučeno u mrežu

Drugi deo istrage otkrio je kampanju nazvanu DeadTag. Prema istraživaču Skotu Helmu iz kompanije Report URI, napadači su kupovali istekle internet domene koje su ranije koristili različiti sajtovi za oglase i analitiku. Problem je u tome što su brojne stranice i dalje pokušavale da učitaju sadržaj sa tih domena, iako njihove prvobitne usluge više nisu bile aktivne. Napadači su tako mogli da preuzmu kontrolu nad tim vezama i iskoriste ih za preusmeravanje posetilaca ka opasnom sadržaju.

Prema dosadašnjim nalazima, istraživači su identifikovali stotine isteklih i ponovo registrovanih domena koji su zloupotrebljeni, a tragovi su pronađeni na hiljadama veb-sajtova.

Šta hakeri žele da ukradu?

Cilj napada nije samo da izazovu problem na telefonu. Prema analizi istraživača, alati Coruna i DarkSword mogu da pokušaju da prikupe sačuvane lozinke, podatke o uređaju i nalogu, kao i informacijepovezane sa aplikacijama za kriptovalute. U zavisnosti od iskorišćenih propusta i verzije alata, napadači mogu da dođu i do drugih osetljivih podataka. Zbog toga ukradeni podaci mogu da ugroze i naloge koje korisnik otvara na drugim uređajima.

Istraživači navode da su neke od ovih tehnika ranije bile povezivane sa sofisticiranim špijunskim operacijama, ali su se kasnije pojavile i u kampanjama čiji je cilj finansijska korist. Ko tačno stoji iza svih napada još nije pouzdano utvrđeno. Stručnjaci su pronašli tragove koji upućuju na operatere koji govore kineski, ali to samo po sebi nije konačan dokaz o njihovom identitetu ili lokaciji.

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Zašto su na meti i stariji ajfoni?

Alat Coruna, prema analizi Google Threat Intelligence Group, ciljao je uređaje sa verzijama iOS-a od 13 do 17.2.1. DarkSword je, prema istraživanju iVerify-ja, povezan sa napadima na određene verzije iOS-a 18. To znači da je važno proveriti koju verziju sistema telefon koristi, jer su napadi vezani za konkretne bezbednosne propuste, a ne za svaki ajfon bez razlike.

Dobra vest je da najnovije verzije iOS-a nisu ranjive na opisanu verziju alata Coruna, prema Googleovim istraživačima, a Apple redovno objavljuje bezbednosne ispravke. Zato je važno da ne odlažete ažuriranje kada vam telefon ponudi novu verziju sistema. To ne pruža apsolutnu zaštitu od svih mogućih napada, ali zatvara poznate bezbednosne rupe koje kriminalci pokušavaju da iskoriste.

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Kako da zaštitite svoj telefon?

Proverite da li je dostupan novi iOS tako što ćete otvoriti „Settings“, zatim „General“ i „Software Update“. Ako postoji ažuriranje, instalirajte ga. Budite oprezni i sa oglasima koji obećavaju nagrade, neobičnim porukama i stranicama koje traže da preuzmete aplikaciju ili unesete lozinku. Ipak, imajte na umu da kod ovakvih napada samo izbegavanje sumnjivih klikova nije dovoljno ako je uređaj ranjiv.

Ako čuvate važne poslovne podatke ili veće iznose u kriptovalutama, razmotrite dodatne mere zaštite, poput Appleovog režima Lockdown Mode, koji ograničava određene funkcije i može da oteža ovakve napade.

Ako sumnjate da vam je telefon kompromitovan, promenite lozinke sa drugog, pouzdanog uređaja i proverite aktivnosti na važnim nalozima. Najvažnije je da ne paničite zbog svakog oglasa, ali ni da pretpostavljate da je telefon potpuno bezbedan samo zato što nosi Appleov logo.

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