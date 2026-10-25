Slušaj vest

Mnogi ljudi čim kupe laptop prvo urade jednu stvar: zalepe malu nalepnicu preko kamere, jer ne žele da rizikuju da ih neko gleda bez njihovog znanja. Drugi kameru prekrivaju papirićem ili posebnim klizačem, naročito kada računar koriste za posao ili čuvaju važne podatke.

Ali na gornjoj ivici ekrana postoji još jedan sitan detalj koji lako promakne pažnji: sićušna rupica pored kamere. Da li je i ona povezana sa privatnošću i može li neko preko nje da vas prisluškuje? Odgovor je jednostavniji nego što zvuči, ali zavisi od toga koji laptop imate.

Foto: Shutterstock

Ta rupica najčešće je otvor ugrađenog mikrofona, preko kojeg računar registruje vaš glas tokom video-poziva, snimanja zvuka ili korišćenja glasovnih komandi. Međutim, raspored komponenti nije isti na svim uređajima, pa se samo na osnovu izgleda ne može sa sigurnošću utvrditi čemu svaki otvor služi. Upravo zato je važno razlikovati kameru, mikrofon i svetlosni indikator, jer svaki od tih delova ima drugačiju funkciju.

Dok prekrivate kameru, mikrofon ostaje otvoren

Prekrivanje kamere može da spreči da ona snima sliku kroz objektiv, ali ne blokira mikrofon. Ako aplikacija ima dozvolu da koristi mikrofon, ona može da registruje zvuk čak i kada je kamera potpuno prekrivena. Ovo samo po sebi ne znači da vas neko špijunira, već da su kamera i mikrofon odvojene komponente koje računar koristi za različite namene.

Zbog toga nalepnica preko objektiva nije potpuna zaštita privatnosti. Ako želite da sprečite neželjeni pristup zvuku, proverite koje aplikacije imaju dozvolu za korišćenje mikrofona i isključite pristup onima kojima nije potreban. Na pojedinim laptopovima postoji i fizički prekidač ili taster za isključivanje mikrofona, ali ta opcija zavisi od modela.

Foto: Shutterstock

Može li neko da vas prisluškuje kroz tu rupicu?

Sama rupica ne predstavlja nikakav tajni uređaj za nadzor. Ako je reč o otvoru mikrofona, njegova namena je da zvuk iz okruženja stigne do senzora koji ga pretvara u signal koji računar može da obradi. Da bi neka aplikacija snimala zvuk, mora da postoji način da pristupi mikrofonu, a rizik zavisi od dozvola, bezbednosti uređaja i eventualnog zlonamernog softvera. Dakle, otvor nije dokaz špijuniranja, ali je podsetnik da zaštita privatnosti ne podrazumeva samo prekrivanje kamere.

Zašto se nalazi baš pored kamere?

Proizvođači često smeštaju mikrofon na gornju ivicu ekrana, blizu kamere, kako bi mogao da registruje glas osobe koja sedi ispred laptopa. Neki modeli imaju dva ili više mikrofona, što može da pomogne u smanjenju pozadinske buke i jasnijem prenosu govora. Tokom poslovnog sastanka ili video-poziva, takav sistem može da izdvoji glas korisnika od zvukova koji dolaze iz prostorije.

Ipak, nemojte pretpostaviti da svaka sitna tačka na okviru ekrana predstavlja mikrofon. Na pojedinim uređajima tu se mogu nalaziti i lampica koja pokazuje da je kamera aktivna, infracrvena kamera za prepoznavanje lica ili drugi senzori. Tačna namena zavisi od modela, pa je zvanično uputstvo proizvođača najpouzdaniji način da utvrdite šta se nalazi na vašem uređaju.

Foto: Shutterstock

Kako da proverite da li aplikacije koriste mikrofon?

Na Windows laptopovima možete da otvorite „Podešavanja“, zatim „Privatnost i bezbednost“ i odeljak „Mikrofon“. Tu možete da pregledate dostupne opcije i kontrolišete kojim aplikacijama dozvoljavate pristup. Nazivi pojedinih stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije operativnog sistema, ali je suština ista: ne morate svim programima da dozvolite korišćenje mikrofona.

Obratite pažnju i na indikatore koji pokazuju kada se mikrofon ili kamera koriste. Oni mogu da vam pomognu da primetite aktivnost, ali nemojte se oslanjati samo na lampicu kao jedinu zaštitu. Redovno ažuriranje sistema, oprez pri instaliranju nepoznatih programa i provera dozvola dodatno smanjuju rizik od neovlašćenog pristupa.

Foto: Shutterstock

Zašto ljudi uopšte lepe kameru?

Navika da se kamera prekriva postala je naročito poznata zbog sve češćeg rada od kuće, onlajn sastanaka i straha od digitalnog nadzora. Fizička prepreka preko objektiva pruža jednostavan način da se spreči snimanje slike kroz kameru dok je prekrivena. Ipak, treba koristiti odgovarajuće poklopce, jer debele nalepnice i grubi dodaci mogu da oštete ekran ili da ometaju zatvaranje laptopa.

Prekrivanje kamere ima smisla ako želite dodatnu fizičku zaštitu, ali nije zamena za bezbednosne mere. Ako sumnjate da je računar zaražen zlonamernim softverom, samo lepljenje objektiva neće rešiti problem. Potrebno je proveriti uređaj pouzdanim bezbednosnim programom, ukloniti sumnjive aplikacije i pregledati dozvole za kameru i mikrofon.