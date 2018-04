Svi detalji JEDINOG ISKAZA ZORANA MARJANOVIĆA SA SASLUŠANJA: Nisam se odvajao od Jane, dozivao sam Jelenu...

Nisam ubio svoju suprugu! Ovim rečima je, prema zapisniku o jedinom saslušanju Zorana Marjanovića u istrazi, on 15. septembra prošle godine, 15 minuta posle ponoći, u Višem tužilaštvu u Beogradu počeo da iznosi svoju odbranu. Lisice na ruke stavljene su mu nekoliko sati ranije u porodičnoj kući u Borči. U pritvor je sproveden oko 1.30 te noći.

- Na mene je iz nekog razloga podignuta hajka od trenutka kada se to dogodilo, meni je to potpuno neobjašnjivo. Toga dana smo bili zajedno na početku nasipa, Jelena, Jana i ja. Jelena je otišla da trči, tu su bili brojni svedoci koji su nas videli i koji su videli kako je Jelena sama otišla na nasip da trči tako što se popela i krenula u pravcu druge rampe. Ja sam ostao sa Janom, i posle 15 do 20 minuta dete i ja takođe smo se popeli na nasip i krenuli u laganu šetnju, kako smo inače i radili, jer Jelena istrči do druge rampe i vrati se, tako da se susretnemo - rekao je Zoran u svoju odbranu.

Prvo pozvao policajca



On je opisao da su se do tog mesta dovezli „mercedesom“ koji je vozila Jelena. Od deteta se, kao tvrdi, nije razdvajao, niti je ijednog trenutka silazio sa nasipa na kom je narednog dana pronađeno Jelenino telo.

- Kada sam ja primetio da Jelene nema, počeo sam da je zovem na mobilni, zvao sam je jedno pet ili šest puta sigurno, telefon je zvonio i ona se nije javljala, pa sam tada pozvao mog prijatelja Borisa Pucića, koji inače radi u PS Borča, kako bi me posavetovao šta da radim jer Jelenu ne vidim i ne javlja mi se na mobilni telefon. Boris mi je tom prilikom preko mobilnog telefona poslao dva broja telefona na koja treba da prijavim Jelenin nestanak, pa sam to i učinio i nazvao jedan od ta dva broja - ispričao je on.

Na saslušanju je rekao da je sa ćerkom došao do kraja nasipa, do rampe, a potom pozvao brata i oca da dođu jer nije znao šta da radi.

- Podvlačim, ja nijednog trenutka nisam silazio sa nasipa, nijednog trenutka se nisam odvajao od Jane. Dete o tome može da posvedoči, ona sada ima šest godina i pamti sve.



Jana nije plakala



Marjanović je govorio i o tome da je na nasip prvo došao njegov prijatelj, policajac Boris, a potom otac i brat.

- Za to vreme, do njihovog dolaska, kretao sam se po nasipu pored rampe i dozivao Jelenu punim glasom. Jana je stajala pored mene i mogu da kažem da se uznemirila kada sam ja počeo glasno da dozivam Jelenu jer sam to radio kroz plač, ali Jana nije plakala. Jana je sa sobom nosila malu vijaču, koju je s vremena na vreme preskakala na nasipu.

SAHRANJENA U BELOM KOVČEGU

Jelena Marjanović sahranjena je 7. aprila 2016. na groblju Zbeg u prisustvu mnogobrojne rodbine, prijatelja, kolega... Na njenoj sahrani bili su i direktor „Granda“ Saša Popović sa suprugom Suzanom, Nada Topčagić sa svojim suprugom, pevačica Indi, Vanesa, Marina Tucaković i mnogi drugi.

Poslednji Jelenin intervju

ILI SI LAV, ILI TE NEMA Nažalost, izgubila sam oca, koji me je podržavao i bio uz mene. Ali dobro, negde izgubiš, a negde bog pokušava nečim da ti nadomesti izgubljeno Jelena Marjanović je u poslednjem intervjuu pre smrti govorila o dugogodišnjem odsustvu s muzičke scene, ali i o svom ocu, koji je izgubio borbu s rakom. - Divan je osećaj vratiti se u grad odakle su moji roditelji i rođaci. Presrećna sam što sam došla ponovo, a povod je nastup - rekla je u intervjuu pevačica.

Ona je karijeru započela kao tinejdžerka, s pesmom „Ćao, mali, ćao“. Sa muzičke scene odsustvovala je 15 godina, utučena činjenicom da je njen otac preminuo od raka. - Nažalost, izgubila sam oca, koji me je podržavao i bio uz mene. Ali dobro, negde izgubiš, a negde bog pokušava nečim da ti nadomesti izgubljeno. U međuvremenu sam se i udala i dobila ćerkicu, a na inicijativu svog muža vraćam se na estradu. Teško mi je ponekad, jer me vraća u vreme kad sam bila klinka i nisam razmišljala o ugovaranju nastupa i svega. To je sve sređivao moj tata - prisetila se pevačica i dodala: - Na ivici sam da ne zaplačem kad pričam o ocu, ali znate šta, život je za borce. Ili si lav, ili te nema. Jedinica sam i vezana sam za tatu, jer znam koliko je voleo moj posao i pevanje. Želim da mu ispunim tu želju i gde god da je, znam da je srećan kad me vidi da nastavljam svoj put.

