ISPOVEST TAMARE ĐURIĆ O KOBNOJ NOĆI! Luka me zagrlio i rekao: Volim te, sestrice! A onda se ZAČUO PUCANJ!

Starleta Tamara Đurić, bivša učesnica rijalitija „Farma“, stajala je pored Luke Radulovića u klubu u četvrti Savamala u trenutku kada mu je prišao nepoznati napadač i ubio ga, a u ispovesti za Kurir otkriva šta se sve dešavalo te večeri pre i posle zločina.



Podsetimo, Luka Radulović, koji je prošle godine „bentlijem“ udario u kolonu vozila u kojoj je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ubijen je u sredu oko jedan sat iza ponoći u klubu „Ispod mosta“, a njegov ubica i dalje je u bekstvu.

- Tog dana me je zvao nekoliko puta i govorio mi da je ljut što se nisam javila kad sam došla s puta. Pitao me je da izađemo i rekla sam da ću biti u tom klubu, a on je odgovorio da će svratiti da me vidi i da će mu tu biti još jedan drug - priča Tamara Đurić.



Stampedo u klubu



Kako navodi, Radulović je posle ponoći došao u klub.

- Kada se pojavio u klubu, na sebi je imao plavu majicu i bio je preplanuo. Stajali smo kod šanka. Rekla sam mu: „Večeras si posebno lep.“ On me je zagrlio i rekao: „Volim te, sestrice“... Nekoliko trenutaka kasnije okrenula sam se na drugu stranu, i tada se začuo pucanj! Nastala je opšta panika! Rekli su mi da je na podu devojka i povukli me ka izlazu. S prijateljicama sam sela u auto i one su me pitale gde je Luka - kaže Đurićeva i nastavlja:

- Bilo mi je čudno da nije ostao sa mnom. Dok sam o tome mislila, drugarica mi je rekla da ne paničim, ali da misli da je videla da Luka leži na podu. Tog momenta mi se srušio ceo svet... Zvala sam ga da proverim, ali se nije javljao. Tada sam bila sigurna da je na njega pucano. Imala sam loš osećaj, ali sam se nadala da će preživeti. Sat vremena kasnije su mi rekli da je preminuo. Popila sam lekove za smirenje, ali histerija nije prestala. Čini mi se da još traje... - u suzama nam je rekla starleta.

foto: Facebook Print Screen



Anđeo čuvar



Ona je istakla da joj Radulović bio najbolji prijatelj.

- Poznajemo se dugi niz godina. Jedino pred njim nisam imala tajni i mogla sam da se oslonim bez razmišljanja na njega. Ovo je moj najveći životni gubitak, izgubila sam svog anđela čuvara. Tu prazninu niko neće moći da nadoknadi, ostaće prazna do našeg sledećeg susreta - priča naša sagovornica.





Mangup i sportista UVEK JE STAVLJAO DRUGE ISPRED SEBE

Ona ističe da je Radulović bio sportista i šampion u džudou i da nikada nije pio. - Iako izgleda grubo, Luka je bio najemotivnija osobu koju pamtim. Svima je hteo da pomogne i sa svima je bio dobar, i zato ne znam ko bi se usudio na ovakav surov čin. Pisanja nekih medija da je ubijen zato što je nekoga ocinkario u policiji su apsurdna! Luka je, naprotiv, bio najveći mangup. To je jedino što sam mu zamerala, jer je uvek sebe zbog drugih ljudi dovodio do problema, a nikada nikome nije napravio problem - rekla je Tamara Đurić.



Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Vladimir Šporčić, Facebook

