VELIKA TRAGEDIJA ZBOG NEPOŠTOVANJA PROPISA: Druga žrtva teške nesreće kod Velike Plane je dečak! EVO ZBOG ČEGA JE POGINUO! Ovu opomenu shvatite ozbiljno!

Eldin H. (15) iz Beograda, koji se nalazio u "seat kordobi", i vozač kombija Slavoljub T. (48) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći juče oko osam časova na auto-putu kod Velike Plane.

Stradao jer nije bio vezan

Kako saznajemo, dečak koji je bio na zadnjem sedištu "seata" stradao je jer nije bio vezan, dok su njegovi rođak i majka, koji su imali pojas, zadobili teške povrede.

Do udesa je došlo kada je "seat", kojim je upravljao Elvis H. (33) i koji se kretao u pravcu Beograda, velikom brzinom udario u Slavoljuba T., vozača kombija, koji je izašao da popravi svoje vozilo u zaustavnoj traci.



Vozač kombija kruševačkih registracija zaustavio se zbog kvara.

- Slavoljub je stao sa strane i sagnuo se ispod kombija natovarenog nameštajem da vidi gde je kvar. Međutim, u tom trenutku, "seat" je pod nerazjašnjenim okolnostima pregazio nesrećnog čoveka i udario u kombi. S obzirom na to da nije bilo tragova kočenja, moguće je da je vozač "seata" zaspao za volanom i udario u kombi - objašnjava naš izvor.

Kako kaže, stravična scena odvila se kod motela "Stari hrast".

- Od siline udarca, vozač kombija, inače otac troje dece, poginuo je na mestu, ali je, nažalost, nastradao i dečak koji se nalazio u automobilu. On je spavao na zadnjem sedištu i nije bio vezan. Vozač i suvozač Neima H. (50) iz "seata" bili su vezani. Na mestu nesreće je bio jeziv prizor, kombi je sleteo s puta, dok je prednji deo "seata" smrskan. Od siline udarca telo dečaka ispalo je iz automobila na put - navodi naš sagovornik.

Vatrogasci isekli vozila

Očevici su pozvali Hitnu pomoć i policiju, koje su došle na mesto nesreće, kao i vatrogasce, koji su morali da seku lim da izvuku povređene.

- Neima H., za koju se veruje da je dečakova majka, teže je povređena, dok je Elvis prošao s lakšim povredama. Oni su prebačeni u bolnicu u Smederevskoj Palanci, gde su medicinski zbrinuti - dodao je izvor Kurira.

Elvisa retko viđali

Elvis H. navodno je stanovao u beogradskom naselju Borča, ali komšije iz te zgrade tvrde da ga ne poznaju.

- U stanu su živele njegova baka i majka, a on je samo fiktivno prijavljen ovde. Godinama ga ne viđamo, on i sestra veoma retko svraćaju. Nismo ni znali da ima automobil, uvek je dolazio motorom - ispričali su stanari.

Nastradali Slavoljub T. iz Kruševca je otac troje dece, ali njegova porodica juče nije želela da razgovara s medijima.

Damir Okanović

Zastrašujuće je što se deca ne vezuju pojasom

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja apeluje na roditelje da ne postoji situacija u kojoj je dozvoljeno ne vezati dete.

- Nažalost, to je najčešća situacija u kojoj stradaju deca, jer naša deca najviše ginu kao putnici u vozilu. Kada pogledamo koliko roditelji često vezuju decu u sedištu, te činjenice su zastrašujuće - kaže Okanović. On napominje da dete u automobilu mora biti u sedištu ako je visoko do 135 santimetara, a ukoliko je više, onda mora biti vezano regularnim pojasom.

- Te priče da smo nekada svi bezbrižno spavali u "fići" su budalaštine, jer je devedesetih ginulo pet puta više dece nego danas. Ako je roditelj pažljiv, ako brine, neće dozvoliti da dete bude nevezano jer plače. Deca koja su oduvek u sedištu su na to navikla i nemaju problem. Nesreća ne bira ni vreme ni mesto i oni nemaju pravo da se igraju dečjim životima. Dete mora uvek biti vezano, i u gradu, i van grada, i u vožnji do vrtića, koji je na dvesta metara od kuće - ističe naš sagovornik.