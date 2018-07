SVI MARJANOVIĆI IDU PRED SUDIJU!? Jedino ovako se može rešiti MISTERIOZNO UBISTVO

Ukoliko Viši sud prihvati optužnicu podignutu protiv Zorana Marjanovića, već na jesen nas može čekati suđenje u slučaju ubijene pevačice, a samim tim i eventualno konačno svedočenje članova porodice Marjanović.

U dopunjenoj optužnici protiv Zorana Marjanovića, koja je dostavljena u Viši sud u Beogradu 27. juna ove godine, tužilac je predložilo da sud, ukoliko prhvati optužnicu, odredi pripremno ročište. Ovo ročište bilo bi zatvoreno za javnost, a sudija bi se upoznao sa predmetom i pozvao svedoke među kojima su osumnjičeni Zoran Marjanović, ali i svi članovi njegove porodice.

Suđenje na jesen?

Ukoliko sud prihvati optužnicu, sudija ima rok da od 60 dana od dana kada je optužnica prihvaćena, da odredi pripremno ročište. Samim tim, ukoliko do toga dođe, već u prvim jesenjim danima, konačno možemo očekivati suđenje u postupku koji potresa Srbiju već više od dve godine. Na pripremnom ročištu tužilaštvo, ali i odbrana Marjanovića, obrazložiće dokaze koji će biti izvedeni na glavnom pretresu i predložiće nove dokaze, utvrđivaće se činjenična i pravna pitanja koja će biti predmet raspravljanja na glavnom pretresu.

Svedoci i veštačenja

Kako stoji u optužnici koja je podignuta protiv Zorana Marjanovića, predlog tužioca koji vodi istragu protiv njega jeste da on bude pozvan na pripremno ročište, ali i privremeni staratelj njegove ćerke Jane, radnik Centra za socijalni rad na Paliluli. Takođe, sudija će imati priliku da se upozna sa do sada obavljenim veštačenjima - mobilnih telefona Zorana i Jelene, blata na pantalonama Zorana Marjanovića, ali i „mercedesa“ u kojem je otkrivena Jelenina krv.

Pored svedoka koji su već saslušani u Višem javnom tužilaštvu, a koji su ispričali detalje u vezi sa 2. aprilom 2016. godine, kada je brutalno usred dana u kanalu kod nasipa u Crvenki u Borči ubijena pevačica, ali i svedoci koji su upoznati sa odnosom pevačice i njenog supruga odranije, pred sudom će se naći i svi članovi porodice Marjanović.

Svi oni i te kako su upoznati sa danom kada je Jelena brutalno ubijena. Veštačenja mobilnih telefona ukazala su da su svega 15, 20 minuta od Jeleninog ubistva bili na nasipu, te i da su njime šetali. Zoranov otac Vladimir i brat Miloš bili su prve osobe koje je Zoran pozvao, kada je, kako tvrdi, primetio da mu nema žene. U vezi s tim, Vladimir je mnogo puta, do hapšenja Zorana Marjanovića, 15. septembra prošle godine, istupao u medijima, davao izjave o svojoj pokojnoj snaji, a onda je nakon što mu je sin uhapšen izjavio da je “Jelena preljubnica koju je ubio beogradski tajkun”. Nakon toga, Vladimir i svi ostali Marjanovići su zanemeli. U medijima se više nisu pojavljivali, odbijali su da daju bilo kakvu izjavu, angažovali su advokate koji su govorili umesto njih, a od samog početka istrage sumnjalo se da svako od njih zna mnogo više nego što se čini. U oktobru prošle godine oni su pozvani da daju iskaz u Višem javnom tužilaštvu i ispričaju sve što znaju o danu kada je Jelena, navodno, misteriozno nestala, a zatim ubijena.

Međutim, svi oni - otac Vladimir, brat Miloš, majka Zorica i sin Uroš - iskoristili su svoje zakonsko pravo i odbili da svedoče. Sada, ukoliko optužnica bude prihvaćena, oni će biti pozvani u sud. Ponovo će imati priliku da daju iskaz o ubistvu snaje, pogotovu sada kada je ostanak na slobodi njihovog najbližeg na klimavim nogama, a njihova svedočenja mogu biti i ključna u ovom postupku koji potresa javnost. Međutim, i ovaj put oni imaju pravo da se pozovu na zakon i nastave sa ćutnjom.

Drže se zajedno

Kako kaže izvor upoznat sa istragom, svedočenja Marjanovića bila bi od ključnog značaja za dalji postupak.

- Oni mogu otkriti stvari koje do sada nisu bile poznate, ali i ukazati na mnogo toga što je ostalo nejasno. Međutim, isto tako verodostojnost njihovih svedočenja je upitna jer oni su najbliži članovi porodice jedinog osumnjičenog za ubistvo, čoveka kome je zaprećena kazna do 40 godina. Retko kada se dešavalo da najbliži srodnik svedoči protiv svog člana porodice, a pogotovu se to ne bi desilo u ovom slučaju jer svi oni su veoma bliski i drže se zajedno još od prvog trenutka kada je Jelenino telo pronađeno - kaže izvor.

Duga i opsežna istraga dovela je do hapšenja Zorana Marjanovića, supruga ubijene pevačice koji se u pritvoru nalazio od 15. septembra prošle godine kao glavni osumnjičeni da je ubio Jelenu 2. aprila 2016. Za krivično delo teškog ubistva, za koje je Marjanović osumnjičen, zaprećena je kazna od 10 do 40 godina zatvora. Međutim, nakon 10 meseci provedenih u pritvoru i preganjanja Apelacionog i Višeg suda u vezi sa njegovim pritvorom, Apelacioni sud je presekao i pustio Marjanovića na slobodu prošlog četvrtka. Njemu nisu određene nikakve zabrane kretanja, a ni pasoš mu nije oduzet.

