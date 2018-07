BOLNA ISPOVEST OCA TIJANE JURIĆ: Umreću sa tim da nisam učinio dovoljno da je zaštitim!

Postajem svestan da sam mogao uraditi mnogo više da Tijana ostane živa.

I pomisao na to me razara, ubija. I umreću sa tim da nisam uradio dovoljno da zaštitim svoje dete. I to je najveći teret sa kojim živim, sa kojim se budim svako jutro i sa kojim idem na spavanje. Svaka godina bez Tijane je sve teža i bolnija.



Ovo za Kurir kaže Igor Jurić, otac Tijane Jurić (15), koju je pre četiri godine ubio Dragan Đurić, mesar iz Surčina. Nezapamćeni zločin dogodio se u Bajmoku tokom letnjeg turnira, kada je devojčica krenula kući. Monstrum ju je presreo, oteo, mučio i ubio. Njeno telo nađeno je nakon dve nedelje, kad je Đurić uhapšen. On je policiju odveo do mesta na kojem je zakopao Tijanu.



Posle ove tragedije njen otac Igor osnovao je fondaciju "Tijana Jurić", kao i organizaciju Nestali Srbija, i u brojnim akcijama bori se protiv pedofilije, podiže svest građana i pomaže roditeljima da zaštite decu.

- Svako se nosi sa svojim bolom najbolje što ume. Ja sam našao utehu u ovome što radim i pomaže mi. Mislim da sam od Tijanine smrti postao bolji čovek, shvatio sam šta su u životu prave vrednosti. Takođe, mislim da je vera u Boga vrlo važna, jer sam siguran da ćemo se Tijana i ja sresti uskoro. Tamo negde... I zbog toga mi je vrlo važno da radim sve baš onako kako bi ona bila ponosna, nemam pravo na bilo kakvu grešku. Pa doći će vreme da joj mogu prići blizu, najbliže što mogu - rekao je Tijanin otac.

Zver iz Surčina Ubica osuđen na 40 godina * Dragan Đurić osuđen je na 40 godina zatvora, što je maksimalna kazna u Srbiji

* On robija u Novoj Skeli kod Beograda, a ćeliju deli sa još jednim zatvorenikom

* Nova Skela je jedan od najsigurnijih srpskih zatvora, sa visokim stepenom obezbeđenja

Igor navodi da radi na novim projektima koji će biti jako važni i u vezi sa bezbednošću dece i ističe da neće odustati od izmene krivičnog zakonika da se uvede doživotna kazna zatvora za ubice dece i trudnica.

- Ne dobije svako priliku da menja stvari u društvu, meni je to Tijana omogućila. Ja sam joj zbog toga beskrajno zahvalan. I zbog toga nemam pravo da odustanem. Neću odustati dok sam živ - zaključio je nas sagovornik.

