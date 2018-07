DETEKTIVKA IZNELA ŠOKANTNE TVRDNJE: MUP mi je naložio da Zorana namamim u STAN I ISPITAM! To je bila moja ulaznica! Ako dođu po mene ja ću reći ISTINU I SAMO ISTINU!

Ubistvo Jelene Marjanović Krsmanović nije rešeno ni nakon dve godine, a javnost u Srbiji i dalje intrigira ovaj misteriozni zločin. Ko je i zbog čega ubio pevačicu iz Borče još uvek nije otkriveno.

Svako malo u javnosti se pojavi neka nova informacija, koja navodno doprinosi rešavanju ubistva. Pojavljuju se i svedoci ili "stručnjaci" koji imaju saznanja o tom slučaju. Tokom dve godine i tri meseca, koliko traje javno komentarisanje ubistva nevine žene, pojavilo se i nekoliko detektiva, koji su u više navrata naveli da imaju saznanja koja mogu dovesti do razjašnjenja.

Među njima je Katarina Ostojić, koja tvrdi da je angažovana od strane policije da radi na slučaju ubistva Jelene Marjanović i da joj je prvi zadatak bio da priđe Jeleninom suprugu Zoranu i ostalim članovima porodice Marjanović.

Njeno poslednje gostovanje na jednoj televiyiji izazvalo je pažnju javnosti, a oglasio se i Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA.

Stevan Đokić iz DBA poziva policiju i tužilaštvo da reaguju na novode koje iznose "samozvani detektivi za koje se pretpostavlja da služe ne samo za ometanje istrage, već i za napade na policiju!.

- Katarina Ostojić, samozvani detektiv, u ponedeljak 23.07.2018. tokom gostovanja u emisiji na TV Happy, izjavila je da je ona angažovana od strane policije da radi na slučaju ubistva Jelene Marjanović i da joj je prvi zadatak bio da namami Zorana Marjanovića u nekakav stan na policijsko ispitivanje - stoji u saopštenju.



Dalje se navodi da je Ostojićeva iznela optužbe na račun policije kako su u ovom slučaju građani angažovani od strane državnog organa da vrše istragu teškog krivičnog dela, ubistva.

Ona je optužila policiju da poseduje stanove u kojima van Zakona o krivičnom postupku, privodi i ispituje osumnjičene.

Tim povodom, Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA pozivao je policiju i javnog tužioca da reaguju na ovakve izjave koje su izrečene od strane Katarine Ostojić. Smatraju da je Srbija pravna država i da su ove optužbe na račun policije "neosnovane, ali da ih je svakako potrebno proveriti".

- Ukoliko se dokaže da su optužbe laž, te da je samozvani detektiv Katarina izrekla neistinu, očekujemo da bude adekvatno sankcionisana. Tad bi trebalo da se postavi pitanje i njene aktivnosti na slučaju ubistva Jelene Marjanović, odnosno da se proveri da li se ovde radi o namernom ometanju istrage - piše u saopštenju Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.

Ostojićeva je tokom gostovanja tvrdila da je nakon ubistva Jelene Krsmanović angažovan profesionalni čistač tragova. Kako kaže, u junu 2016. od policije je dobila nalog da se "približi" Zoranu Marjanoviću.

Navodi da se prvi put sa Zoranom našla u blizini jednog kafića u Beogradu, da ih je ispred čekao njegov otac Vladimir i da se sve može potvrditi pregledanjem video snimaka s nadzornih kamera.

Detektivka je tvrdila da iz policije nisu ispunili "obećanje", te da je ona nastavila samoinicijativno da vodi istragu o zločinu u Borči. Navodno, inspekor koji joj je tražio da ugovori sastanak sa Zoranom, rekao je da će to biti njena "karta" za ulazak u policiju.

Sigurna je, kaže, da je bilo ko mogao da uzme Jelenin telefon i da ga koristi, te da putem veštačenja istog ne može zapravo mnogo da se sazna o Jeleninim poslednjim trenucima.

- Ovaj slučaj od samog početka nema pravila. Nema dokaza, sve je očišćeno, sve je sređeno, nije ograđeno, nije zaštićeno, niko nije ostao preko noći - rekla je Ostojićeva, koja slučaj ubistva Jelene Krsmanović i dalje pomno prati.

Ona dodaje da je dokaze sklonila dobro upućena osoba, a ne "običan čovek".

- To je neko ko dobro zna posao. Čistač tragova, prosto rečeno. U slučaju Jelene je sigurno neko radio na čišćenju tragova. I to je dobro obavio.

Katarina navodi da poseduje i čuva sve video snimke, da je objavila jedan, kad ide da se susretne sa Zoranom, u kome se čuje inspektorov glas.

- Čekala sam strpljivo i mene uopšte nije sramota. Neka dođe MUP slobodno da me uhapsi. Nema problema, ali ja ću da iznesem istinu i samo istinu - kaže detektivka i dodaje da ona nikad nije rekla da je Zoran ubica.

- Po meni je sve to neko dobro organizovao. Zorana ne mogu da vidim kao nekog ko nasipom šeta dete i ubija ženu. Ko je organizovao zločin, a ima ih minumum pet ili šest, ako ne i više, nadam se da će neko propevati i odati ostale - rekla je ona.

Detektivka je dobijala pretnje zbog zainteresovanosti za ovo ubistvo. Ona je navela imena nekoliko osoba koje su joj, kako kaže, pretile, a za šta poseduje dokaze.

- Pretnje sam dobijala od Rade Matić i Vidosave Kragić. Vidosava je iz Australije, takođe upućena u ovaj slučaj, koja me je tužila u JRM, zvao me inspektor i išla sam da dam izjavu. Bilo mi je zabranjeno da pišem na Jutjubu bilo kakav komentar da odgovorim Vidosavi Kragić. Sad se smirila, ima dva profila Vik i Viki. Radu Matić sam čekala ceo jun da dođe da me izlomi, da mi uzme papire. Ona tvrdi da sam ja lečena na psihijatriji, što je čista laž.

