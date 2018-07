DARKO KOSTIĆ I GORAN ABDULOV DRUŽE SE U ZATVORU: Kreatora i transvestita spojila Jelena Karleuša!

Transvestit Goran Abdulov (34), osumnjičen da je nožem nasmrt izbo svog ljubavnika Marka Radovića (24), i modni kreator Darko Kostić (38), koji je osumnjičen za seksualno uznemiravanje, upoznali su se i sprijateljili u Centralnom zatvoru, gde se obojica nalaze u pritvoru, nezvanično saznaje Kurir.

Kostić na saslušanju foto: Vladimir Šporčić



Kako naš izvor otkriva, Kostić, koji je u pritvoru od 24. juna, i Abdulov, koji je 15 dana kasnije došao u CZ, sreli su se tokom šetnje zatvorskim krugom, gde su se i upoznali.

- Njih dvojica nisu cimeri i ne dele ćeliju, ali navodno su se u nekoliko navrata našli zajedno u šetnji. Navodno, kreator je jednom prilikom primetio Abdulova i učinilo mu se da je on neraspoložen, pa mu je prijateljski prišao da se upozna s njim. Nakon upoznavanja, počeli su da razgovaraju, a dotakli su se raznih tema - kaže naš izvor.

Pričali o muzici

Prema njegovim rečima, transvestit i dizajner su, između ostalog, razgovarali i o muzici, pa je Abdulov pomenuo i da mu je Jelena Karleuša omiljena pevačica i da je njen veliki fan.

Pritvorenik veliki fan pevačice foto: Dragan Kadić

- Poznato je da je Darko Kostić bio kum na venčanju Karleuše i fudbalera Duška Tošića. Međutim, njih dvoje su se posvađali i već 10 godina ne razgovaraju - kaže naš sagovornik i dodaje da se Abdulov čak požalio Kostiću na problem koji ima u vezi sa promenom pola.



Iza rešetaka

Kostić napadao dečake Modni kreator Darko Kostić u pritvoru se nalazi od 24. juna, pošto je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnika L. J., inače učesnika pevačkog takmičenja, kao i mladića Š. B. (22), kome je navodno dao kokain i koga je takođe seksualno uznemiravao. Njemu se na teret stavljaju polno uznemiravanje, nedozvoljene polne radnje i omogućavanje uživanja opojnih droga. U dosadašnjoj istrazi saslušan je Š. B., a odobreno je i saslušanje petanestogodišnjeg L. J., a naložena su i potrebna veštačenja. Kreatora je prijavio maloletnik, koji je naveo da mu je Kostić dao kamagru tokom modnog fotografisanja u stanu, pa ga kasnije napao. Njemu je pre desetak dana ponovo produžen pritvor.

- On se požalio Kostiću da, otkako je uhapšen zbog ubistva, ne dobija neophodnu hormonsku terapiju jer njegova doktorka nije tu, pa ga je kreator posavetovao da se obrati nekim nevladinim organizacijama kako bi eventualno na taj način uspeo da reši svoje probleme. Videlo se da je transvestitu značila podrška i kasnije je kratko prokomentarisao da je Kostić bio ljubazan i fin prema njemu - kaže sagovornik Kurira i objašnjava da se Abdulov nalazi u ćeliji sa još dvojicom mladića, sa kojima je u korektnim odnosima.

Ne prima terapiju



Dragica Radivojević, majka osumnjičenog Gorana, juče nije želela da komentariše ove informacije, ali je potvrdila da njen sin ne dobija terapiju.

majka Gorana Abdulova foto: Vlada Sporčić



- Obišla sam ga tri puta dosad jer je tako odobreno. Požalio mi se da se oseća loše jer nema lekove koje bi morao da dobija na svakih 10 dana. On je poslednju ampulu popio 6. jula i počinjem da se brinem, pošto je reč o hormonima. Pokušavam da stupim u kontakt s njegovom doktorkom, kako bismo dostavili neophodnu dokumentaciju da Goran nastavi lečenje i u pritvoru - objasnila nam je Radivojevićeva.

Ona ističe da je i pre hapšenja njen sin bio veoma uznemiren i plašio se boravka s drugim pritvorenicima.

- Goran je plašljiv, on ne ume da se brani i veoma se brinuo šta će se dešavati tamo. Međutim, on nema nikakvih problema u CZ, svi su fini prema njemu. Ponavljam, znam da je voleo Marka, ali desilo se šta se desilo, to se ne može promeniti. Sada mi je najvažnije da mu obezbedim lečenje - kaže majka.

(Kurir.rs/ Danijela Jovanović/ Foto: Privatna arhiva, Vlada Šporčić,Dragan Kadić )

Kurir

Autor: Kurir