ODGOVOR LUKINOG OCA NA PISMO IZ ZATVORA: Znam zašto ga je Milićev baš sad napisao! Za njega imam SAMO JEDNO PITANJE

Voleo bih da se vidim sa Markom Milićevim kada izađe iz zatvora jer me interesuje to što on ima da kaže. Vidim da je i on izrazio želju da se sretnemo, pa ako hoće, nemam problem da ga pogledam u oči, a za njega imam samo jedno pitanje koje moju porodicu muči četiri godine.

Ovo za Kurir kaže Bojan Jovanović, otac Luke Jovanovića (21), koga je pre četiri godine na Brankovom mostu "mini-kantrimenom" pregazio Marko Milićev (38). Nakon što smo juče objavili ekskluzivno pismo Milićeva, koje je nam je poslao iz zatvora Zabela, gde već četiri godine služi kaznu zbog izazivanja saobraćajne nesreće. Lukin otac kaže da Milićev, ukoliko mu je zaista žao zbog Lukine smrti, po izlasku sa robije može da ode na njegov grob.

Snežana Divac Nemam komentar Pozvali smo juče Snežanu Divac, suprugu košarkaša Vlada Divca, čije ime se povezivalo sa "slučajem kantrimen", kako bi prokomentarisala to što je Milićev rekao da njena porodica nema veze sa autom. - Nemam nikakav komentar - kratko je rekla Snežana.

Nek ide na grob

- Svi koji su bili povezani sa nesrećom nastavili su na neki način normalno da žive, a mog sina više nema. Eto, kad izađe, moći će da ode Luki na grob i da mu upali sveću - kaže za Kurir Lukin otac.

tražio pravdu za sina

Komentarišući pismo Milićeva, u kome prvi put priča o tragediji, Jovanović navodi da sumnja da ga je baš on napisao.

Ne zna se gde je "kantrimen" Isečen u delove? "Kantrimen" kojim je Milićev 25. jula 2014. pregazio Luku Jovanovića ni dan-danas nije pronađen i ne zna se da li je on prodat u inostranstvu ili rasturen u delove. - Nije poznata čak ni prava boja tog automobila. Postoji teorija da je on posle saobraćajke odvezen u Italiju i da je u nekom selu kod Napulja rasturen u delove - kaže naš izvor.

- Izvinjavam se unapred ako grešim, ali imam utisak da je ovo pismo sastavio njegov tim branilaca i verujem da nije slučajno što je poslato nekoliko dana pre ročišta na kom će se odlučivati o njegovoj molbi za prevremeno puštanje na slobodu - rekao je Jovanović i osvrnuo se na deo pisma u kojem Milićev kaže da "odgovorno tvrdi da porodica Divac nema nikakve veze sa nesrećom i automobilom", te da neće otkriti ime vlasnika "kantrimena" kojim je usmrtio Luku.

Vlasnik kola je saučesnik

- Vlasnik automobila, čije ime on uporno krije i za koga kaže da nema nikakvo učešće u saobraćajnom udesu, i pita se da li bi obelodanjivanje njegovog imena išta promenilo, u ovom slučaju je saučesnik u prikrivanju. Da je taj vlasnik odmah posle udesa otišao u policiju i rekao da se kola vode na njega, mogao je da spreči agoniju koja je kasnije nastala. Koliko je meni poznato, za isto delo prikrivanja udesa, kum Marka Milićeva Bratislav Vesović pravosnažno je osuđen na godinu dana - rekao je Jovanović i dodao da mu nije jasno zašto je ime tog vlasnika tolika misterija.

O porodici Divac Samo im je naneo štetu Milićev je u svojoj ispovesti pomenuo i porodicu košarkaša Vlada Divca, kao i Vučića, Stefanovića i Bajruševića, navodeći kao svoju moralnu obavezu da kaže da oni nemaju veze sa slučajem. Lukin otac na to kaže da im je time "samo naneo štetu". - Što se tiče njegove moralne obaveze da iznese imena koja sigurno nemaju veze sa ovim slučajem, mislim da im je time naneo veću štetu nego korist - rekao je Jovanović.

