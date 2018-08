IZBODEN PEVAČ ZVEZDA GRANDA! DUŠAN VIDEO MUŠKARCA KOJI POKUŠAVA DA SILUJE DEVOJČICU?! Prišao sam da joj pomognem, a onda su me isekli noževima! DRAMA U ALEKSINCU

Dušan Milatović (29) nekadašnji učesnik serijala Zvezde Granda izboden je i pretučen oko 03.00 sata noćas u parku Brđanka. On ima osam kopči na glavi i 12 uboda. On se trenutno nalazi u Kliničkom centru u Nišu gde mu se saniraju rane.

- Izašao sam da džogiram u park kada sam čuo zapomaganje devojčice. Otrčao sam do tog mesta i video da devojčica ima oko 10 godina. Iza šumarka su izašla još dvojica meni nepoznatih ljudi od oko 40 godina. Prvom sam stao u gard i deklasirao sam ga. nakon toga ova dvojica su skočila na mene, a iza njih je istrčala još jedna devojčica. Oni su me izudarali i ja sam izgubio svest. Vidim danas po povredama da me je i neki pas njihov pas izujedao, a vidim i da su me žestoko izudarali i šutirali - priča Milatović.

Milatović je u Aleksincu poznat ne samo po učešću u Zvezdama Granda već i po tome što je 15 godina igrao košarku.

Policija je za "Kurir" rekla da se ovaj incident dogodio, da imaju zabeleženo jedno lice koje je pretučeno, ali da nemaju nikakve prijave silovanja ni od građana, i od zdravstvenih institucija. Oni su rekli da će naknadnmo proveriti ovaj slučaj i da će se tim povodom oglasiti.

