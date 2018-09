STOJANKA UPUCALA ZORANA DVA PUTA, PA GA OVERILA! Kada je policija došla po nju, IMALA JE ŠOKANTNU REAKCIJU!

Stojanka Stojanović (70) iz Beograda uhapšena je zbog sumnje da je sa više hica iz pištolja usmrtila investitora Zorana Trifunovića (59) nedaleko od Bulevara kralja Aleksandra!

Tragedija se dogodila juče oko 7.30 u ulici Vučićev prolaz u Beogradu, ispred auto-perionice. Prema rečima izvora iz istrage, razlog zbog kojeg je starica nasrnula na muškarca je sudski spor oko placa koji su njih dvoje delili. Stojanovićeva se nakon ubistva najnormalnije vratila kući.

- Stojanka je prišla Zoranu na ulici i upucala ga sa tri metka, dva puta u telo i jednom u glavu. Zoran je građevinski investitor poreklom iz Jagodine, a živeo je u Beogradu. Oni su bili u sudskom sporu oko tog placa. Nije poznato da li je on dobio deo placa ili je želeo da uzme i njen deo, ali se priča da su dugo bili u sporu i da ga je ona čak i dobila na sudu. Komšije pričaju da ga je često spopadala na ulici i napadala, a neki čak tvrde i da ga je šamarala! Čovek nije mogao da je se okane. Sumnja se da je uzela sinovljev pištolj i da je upravo iz njega pucala. Njen sin je u delu kuće na spornom placu otvorio advokatsku kancelariju - priča izvor blizak istrazi.

Stojanka živi u kući u ulici Olge Jovanović, nedaleko od mesta gde se dogodila pucnjava. Prema rečima komšija, njen sin, koji je advokat, vreme tragedije je spavao, dok joj je suprug, takođe advokat, davno preminuo.

- Žena i ja smo pili kafu u dvorištu, kada smo čuli tru pucnja. Žena je upitala: „Šta je ovo, da nisu petarde?“ Međutim, odmah sam rekao da su to pucnji iz oružja. Prvo se čuo jedan hitac, a dve-tri sekunde kasnije još dva. Šokirani smo zbog svega što se dogodilo. Stojanka živi pored nas, znamo se 50 godina. Iznenađeni smo, mada mnogi kaži da je ponekad delovala izgubljeno i da je volela da se petlja u sve i svašta. Posle nekog vremena pojavila se policija u našoj ulici. Mene su pozvali da kao komšija budem svedok prilikom pretresa njene kuće. Tada sam iz druge sobe čuo i nju. Delovala je potpuno izgubljeno, kao da ne zna šta se dešava. Non-stop je ponavljala: „Šta se zbilo? Ja sam sad ustala!“ Živela je sama sa sinom. On je advokat, a ona je dugo radila u pošti. Sada je u penziji. Policajci su joj pronašli pištolj. Odakle to njoj, nikome nije jasno - kaže Stojankin komšija Radenko Stanković.

Zoran imao dosije u policiji

Ubijeni Zoran Trifunović je, prema rečima poznanika, bio građevinski investitor poreklom iz Jagodine, ali je živeo na Voždovcu, nedaleko od mesta gde je ubijen. Navodno se u blizini u Bulevaru kralja Aleksandra. On je imao dosije u policiji i osuđivan je za deset krivičnih dela od nanošenja lakših povreda do klevete, falsifikovanja i kršenja Zakona o izgradnji. .

Supruga: Bio je veseo tog jutra!

Ispred auto-perionice se nakon zločina pojavila ženska osoba koja je plakala, a kako smo saznali, reč je o investitorovoj ćerki, koja nije želela da priča za medije. Ubrzo se pojavila i njegova supruga, koja je, prema rečima izvora, ispričala policajcima da sumnja da je to učinila Stojanka, baš zbog spora koji je imala sa njim. - Šta nas snađe! Bože, pomozi nam! - ponavljala je na mestu zločina investitorova rođaka, dok je njegova žena rekla: - Bio je veseo tog jutra kao i uvek, ništa nije slutilo na tragediju.

