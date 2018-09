EKSKLUZIVNO! PRVA ISPOVEST SARE VIDAK PO IZLASKU IZ ZATVORA: Krila sam suze od majke, nisam htela da je dokrajčim! ČITAJTE U KURIRU

Sve izdržala: Zbog najmilijih trudila sam se da budem hrabra. Padala sam, ali nisam dozvolila da bilo ko to vidi, kaže Sara, koja je tri nedelje provela u ćeliji u Spužu zbog lažnih optužbi da je napala sudiju Jelenu Stanišić

Nisam želela nijednog trenutka da bilo ko, naročito moji najbliži, vide da mi je teško. Nisam želela da mama vidi moje suze ili patnju, to bi je dokrajčilo. Zbog njih trudila sam se da budem hrabra. Padala sam, ali nisam dozvolila da bilo ko to vidi. Sada kada sam kod kuće i kada je agonija kroz koju sam prošla iza mene, priznajem da sam prvih 48 sati preplakala! Plakala sam nekada i noću, kada me niko ne vidi. Pitala sam se da li mogu da izdržim ili ne.



Ovim rečima počinje ekskluzivnu ispovest za Kurir Sara Vidak (20), studentkinja iz Beograda, koja je 23 dana provela u istražnom zatvoru Spuž u Podgorici, zbog lažnih optužbi da je napala i povredila Jelenu Stanišić, sudiju za prekršaje u Kotoru.

Sara je u sredu, posle presude kojom je proglašena krivom i osuđena na četiri meseca zatvora, puštena na slobodu do pravosnažnosti presude, na koju ima pravo žalbe. Gotovo istog trenutka sa porodicom je krenula nazad u Srbiju.

Sve detalje potresne ispovesti nedužne Srpkinje pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U DANAŠNJEM KURIRU PROČITAJTE JOŠ:



VUČIĆ IPAK NE IDE NA KOSOVO?

VESELJI PRETI PREDSEDNIKU: Vučiću, proćićeš kao Marko Đurić



TUGA DO NEBA! SAHRANJENA OSMOGODISNJA DEVOJCICA KOJA SE UDAVILA U DUNAVU: Otac jecao nad Anabelinim kovčegom, niko nije hteo da mi pomogne



HOROR! PRIUČENE KOZMETIČARKE TRUJU PACIJENTE: U usta stavljaju silikon za prozore!



KAKO JE HAG DOŠAO DO VOJNIH TAJNI SRBIJE: Pavković samog sebe osudio na robiju!



LIDER BNV PRETI OTCEPLJENJEM: Opet provocira Suljo hoće bošnjačku državu!

RAT KLANOVA: Otkriveno kome je bilo namenjeno POLA KILOGRAMA eksploziva u Baru

NARODE, OPREZ: Punjači za telefon mogu da vas ubiju



UTAJA! SVAKI TREĆI KAFIĆ KRADE OD DRŽAVE: Poreski inspektori otkrili frapantne podatke



SVE MANJE MESTA NA GROBLJIMA: Od 10 groblja u Beogradu, otvorena za nove sahrane su samo četiri i to Orlovača, Lešće, Nova Bežanija i Zbeg



POSLEDNJE ZBOGOM: Hiljade ljudi na Novom groblju ispratilo akademika Vladetu Jerotića

BIZAR U NEMAČKOJ: Doktor stavio kokain na penis pa ubio frizerku!



SLOBA ŠOKIRAO: Želim da mi Kija rodi dete

MIODRAG BELODEDIĆ ZA KURIR: Zbog Zvezde sam ponovo srećan!

************************************************************************************

NOVO

DANAS UZ KURIR TREĆI DEO POKLON DODATKA HRANA KOJA LEČI: Prva pomoć kod herpesa na usnama

Danas samo uz dnevne novine Kurir čeka vas novi poklon-dodatak – Hrana koja leči.

Na jednom mestu smo skupili najbolje savete za dug i zdrav život.

Pored toga što su vrlo ukusne i pružaju vam kvalitetnu hranu, mnoge namirnice i tečnosti mogu da vam smire sve vrste tegoba. Sve što treba da uradite je da proverite šta imate u frižideru.

foto: Kurir

Saznaćete kada i zašto nastaju plikovi na usnama, poznati kao herpes, kako se leče i kako hrana pomaže u tome.

Zavisnost od alkohola je ozbiljna bolest. Pored stručnog lečenja i pravilan izbor namirnica može biti dobar put ka ozdravljenju. A donosimo i savete kako da se hrane majke koje doje.

Pored toga, pronađite rešenja ukoliko imate problem s hipotenzijom, groznicom, otežanim varenjem, donosimo rešenja kako da pomognete sebi kod menopauze, kao i mnoge druge savete kojima ćete očuvati i unaprediti svoje zdravlje.

Čitaj Kurir, jer uvek dobijaš više!

Kurir / Jelena Spasić

Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir