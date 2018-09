ISPOVEST BRATA BRUTALNO PRETUČENOG STEFANA (19): Prizivamo ga iz kome 17 dana! Gledao sam JEZIV snimak brutalnog napada!

"Dozivamo ga svaki dan. On je u komi već 17 dana i ne reaguje. Ni lekari ne mogu da nam kažu jer ne znaju kada će izaći iz kome. Može to da se desi sutra, a može i za nekoliko meseci... Nama bi bilo mnogo lakše kada bismo ga prebacili u bolnicu u Beograd, ali zbog njegovog zdravstvenog stanja, to nije moguće", kaže Dragan Kerkez, brat Stefana Novoselca (19) iz Rume, koji je krajem avgusta brutalno pretučen na sutomorskom šetalištu.

Nesrećnog mladića iz čista mira udarcima u glavu pretukao je Baranin V.P. (19), dok je Stefan sa svojim drugom Dejanom Grujičićem udarao boksersku krušku.

Nasilnik je nakon iživljavanja pobegao, a dan kasnije je uhapšen. Stefan je u teškom stanju sa čak pet kontuzija na mozgu i naprslinama glave već dve nedelje u komi iz koje se ne budi.

- Samostalno diše, a lekari procenjuju da će se oporaviti – kaže Kerkez.

Postoji, kako kaže, snimak sa nadzorne kamere lokala ispred koga se sve dogodilo.

- Ja sam video taj snimak. Na njemu se vidi kako Stefan i njegov drug na šetalištu staju ispred bokserske kruške. Nakon nekog vremena iz čista mira iz kluba izleće krupniji mladić, go do pojasa, koji prvo udara druga mog brata. Njemu je slomio vilicu. Tada je krenuo na Stefana – vidno potresen priča Kerkez.

Objašnjava da se Stefan tada dao u beg, ali da ga je napadač stigao.

- Uhvatio ga je za majicu i okrenuo. Tu ga je prvi put udario. Stefan je pao u nesvest i udario glavom u beton, a ovaj je nastavio da ga bije. Udarao ga je u glavu i dalje. Tu su nastajale sve teže i teže povrede – priča Kerkez.

Kad je V.P. izašao iz kluba, za njim su pošla još dvojica mladića. Oni su ga nakon što je počeo da se iživljava nad Stfeanom odvojili od njega.

- Drug od mog brata je uspeo da se podigne i dođe do Stefana. Ljudi koji su bili u blizini priskočili su im u pomoć, stavili u auto i odvezli do apartmana – kaže Dragan.

Njihov drug je kobne večeri ostao u apartmanu.

- Kad su Stefana doveli u apartman, bio je u nesvesti. Stavili su ga u krevet u nadi da će mu biti bolje. On je tako ležao dva-tri sata u krevetu, a mozak mu je za to vreme otekao. Mladić koji je ostao u smeštaju se u nekom trenutku probudio i čuo Stefana kako krklja. Pozvao je Hitnu pomoć, ali oni nisu hteli da dođu. Rekli su mu da ga doveze taksijem – kaže Dragan.

Nakon toga je Stefan sanitetom odvezen u Bar.

- Otoci mu splasnjavaju, stabilnijeg je stanja. Deluje kao da spava. Počeo je da pomera prste na levoj nozi, a ta noga do sada nije reagovala – naglašava Kerkez.

Porodica nasilnika ponudila pomoć

Mladiću koji je brutalno pretukao Stefana određen je pritvor od 30 dana.

Pravdao se da ni sam ne zna zašto je pretukao Stefana i da su mu neki dečko i devojka dobacivali da je homoseksualac.

- Njegovi roditelji i brat su nas kontaktirali, raspituju se za Stefanovo zdravlje, a ponudili su i pomoć – kaže Kerkez.

