STRAVIČNI DETALJI UBISTVA! KADA SU GA PRONAŠLI STARAC UOPŠTE NIJE IMAO LICE Otac maloletnika: Moj sin to nije mogao da uradi sam (UZNEMIRUJUĆE)

Sanjala sam mog sina Živu prvo veče kad je nestao. Sanjam ja njega da mi se vratio. Odmah sam ujutru rekla komšinici: Neće se Živa vratiti, mora da ga je ubio onaj mali.



Ovako započinje ispovest Cveta Miletić (86), majka brutalno ubijenog Živojina (64) iz Sremskih Karlovaca. Njega je, kako se sumnja, komšija Vekoslav K. (14) naterao da legne, vezao mu ruke, a onda i noge za drvo i ostavio ga samog da umre.

Nema ni za hleb

Majka Cveta kaže da ne zna kako da sahrani sina.



- Nemam ni za hleb. Berem koprive i šipurke i svako jutro idem na Riblju pijacu u Novom Sadu da to prodam da mogu hleb da kupim. Kako ja mogu da ga sahranim?! Neću ni sveću da palim - priča baka Cveta.

Kobnog 1. septembra Cveta je komšinici koja je vodila računa o njima koliko je mogla rekla da joj nema Žive pa je komšinica otišla sa Živinom ličnom kartom u policiju i prijavila da ga nema.

- Ma ko zna gde je otišao. Nije on na mene nikad vikao ni glas povisio na mene, nije smeo. Ali bogme ja na njega jesam. I udarim ga, dobije batine, ćuti on, sklupča se. Šta ću, morala sam, to mu je vaspitna mera bila - priča baka Cveta i dodaje:



- Zadržavate me, moram brati koprive, ujutru idem na pijacu, o kakvoj sahrani da razmišljam, niko ga neće sahraniti, boli k... opštinu za Živu.

Na momenat, dok je pri sebi, Cveta kaže da je ubica letos dva puta pretukao njenog sina i čak pokušao da im zapali drvenu ogradu.



- Kad je palio, on ga je pitao šta radi, a ovaj ga je pesnicama u stomak izudarao. Ja sam to gledala. A drugi put je Živa došao s podlivima ispod očiju i rekao da ga je Veka tukao, a da se on nije branio. I evo, treći put ga je dokrajčio, ubio ga - kaže Cveta.

Opština plaća sahranu

Meštani Karlovaca su u šoku, jer uglavnom svi znaju tu priču kako ga je majka maltretirala.



- Pored nje, još na ovakav način da umre. Pa on to, jadničak, nije zaslužio. Išao sam s majkom da ga identifikujemo. Telo se raspalo, prepoznao sam Živu po čizmama, po kojima ga celi Karlovci znaju - kaže jedan komšija i dodaje:

Obducenti su bili iznenađeni prizorom koji su videli.



- Lice uopšte nije imao, da li ga je neka životinja pojela ili šta već, ali uopšte lica nema. Samo lobanja, bez imalo kože - saznajemo od izvora.



Predsednik sremskokarlovačke opštine Nenad Milenković je rekao da će troškove sahrane snositi opština.

Otac uhapšenog maloletnika Moj sin to nije sam uradio Otac osumnjičenog Vekoslava K. juče je rekao:

- Ono što jedino mogu da kažem je da to moj sin nije mogao sam da uradi.

Podsetimo, Vekoslav je na saslušanju u policiji rekao da je "hteo da se malo poigra s ludim Živom i da ga još više uplaši".

- Bilo mi je smešno jer sam znao da se Živa ni od koga nije branio - rekao je maloletnik. Vekoslavu je sudija za maloletnike odredio pritvor do 30 dana.

