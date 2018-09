NOVI DETALJI BRUTALNE LIKVIDACIJE NA ZVEZDARI: Postoje 2 MOGUĆNOSTI zašto je Coka tako hladnokrvno ubila Zorana nasred ulice (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Stojanka Stojanović (70), zvana Coka, iz Beograda uhapšena je 2. septembra zbog sumnje da je sa tri hica iz pištolja ubila građevinskog investitora Zorana Trifunovića (59), a juče je u javnost isplivao i šokantni video-snimak na kojem se vidi kako je starica kobnog dana na Zvezdari izvršila ovaj monstruozan zločin.



Naime, snimak je zabeležio kako Stojanovićeva sa kačketom na glavi i belim cegerom u ruci hladnokrvno prilazi investitoru Zoranu Trifunoviću, koji je u tom trenutku razgovarao mobilnim telefonom.

Pištolj u cegeru

Prišavši mu dovoljno blizu, ona je iz torbe izvukla pištolj i ispalila prvi hitac Trifunoviću u vilicu. Videvši bespomoćnog čoveka kako nepomično leži na zemlji, starica je, iako je već bio mrtav, u njega ispalila još dva hica: jedan u stomak, drugi u glavu. Nakon stravičnog, hladnokrvnog i svirepog zločina, Stojanka vraća pištolj u ceger i laganim korakom odlazi sa mesta ubistva, ostavivši za sobom nepomično telo investitora.

Kriminolog Zlatko Nikolić je, komentarišući zastrašujući video-snimak, za medije izjavio da je ubistvo izgledalo kao da ga je izvršio profesionalac maskiran u ženu.

Koban prvi hitac

- Ona je vrlo hladnokrvno prišla žrtvi i već sa prvim hicem ispod brade najverovatnije ga je usmrtila, što je autopsija verovatno i pokazala. Potom ga je, žargonski rečeno, overila. To su vrlo hladnokrvne, čak vesele i nasmejane osobe koje drže nož u desnoj ruci i iza leđa. Ovde nije reč o nožu, već o pištolju u torbici koji je ta žena u godinama hladnokrvno izvukla. Ako neko kreće nekoga da ubije, ne može biti ovako hladnokrvan kao ova žena. To ukazuje da postoje indicije o psihičkom poremećaju, nekoj vrsti šizoidnosti ili šizofreniji - naveo je Nikolić.



Zločin se, podsetimo, dogodio usred bela dana, ispred jedne auto-perionice u blizini Cvetkove pijace, najverovatnije zbog sudskog spora oko zemljišta koji su osumnjičena i ubijeni imali.

Dobrivoje Radovanović

Ubila zbog naleta osećanja

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Kurir da postoje dve mogućnosti koje su dovele do ovog stravičnog ubistva.

- Prva varijanta je da je žena izgubila sav razum, pa je usled jakih osećanja izvršila zločin. To što je ona spolja delovala hladnokrvno, ne znači da je bila smirena iznutra. Druga varijanta je manje moguća, ali to je da je ona po strukturi ličnosti kriminalac, koji može da počini zločin bez uzbuđivanja i obzira. Međutim, takva struktura ličnosti kod žena je retka. Mislim da je u pitanju dugotrajni spor koji je kod nje doveo do želje za osvetom, koju je detaljno isplanirala - rekao je Radovanović.