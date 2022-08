LEGIJA BIO BESAN ŠTO ČUME HOĆE DA IZDA ZEMUNCE! Žabac otkrio: Nije žalio para da ga vidi mrtvog! Nudili mi 500.000 da BUDEM MAMAC

Nebojša Tubić Žabac (58) kontorverzni biznismen iz Novog Sada ispričao je jednom prilikom da mu je Milorad Ulemek Legija nudio pola miliona evra da bude mamac za klopku u kojoj bi ubili Surčinca Ljubišu Buhu Čumeta (55).

On je jednom prilikom naveo da je Legija bio besan što Čume hoće da izda "zemunce" i da nije žalio para da ga vidi mrtvog.

- Legija i Dušan Spasojević su mi nudili 500.00 maraka da namamim Čumeta kod mene da bi ga oni ubili. Jeste li vi bre normalni? Neću ja da namamim svog druga da ga vi ubijete. Ti si Dućo Čumetu trčao po gorivo a sad hoćeš da ga ubiješ. Duća je bio Čumetov potrčko. Odbio sam ih na kraju. Nisam hteo da prodam Čumeta ni za 500.000. Inače Dušan Spasojević i Mile Luković su bili gospodari života i smrti u Beogradu - ispričao je jednom prilikom Tubić.

Govorio je i o tome kako je upoznao Doris Dragović.

- U jednoj diskoteci sam se upoznao sa Doris Dragović. Sa njom me je upoznao Dražen Petrović.Ona imala problema sa nekim vaterpolistom pa sam joj ja bio rame za plakanje. Posle me Arkan zajebavao - Što ti ideš tamo stalno, tebi nije lepo naše more. A njemu se sviđala Doris. Kad je saznao za nju on kaže meni- A sad ja znam što ti ideš dole. I kad su se upoznali i ona se napalila na njega. Pustim ja nju Arkanu. On mi rekao da je najbolji s*ks imao sa Doris Dragović. Krili se od tadašnje Arkanove žene Natalije - otkrio je on.

O Darku Ašaninu

- Darko Ašanin je radio za DB. Bio je bahat. Ašanin je počeo da radi sa cigarama i umešao se u državni posao. Malo mu bili gliseri nego je uzeo onaj hidroavion. I upetljo se u te poslove i dobio je savet da prekine sve to. Ali on nije hteo. I ubiše ga snajperom. Dobio je pravo metak u čelo. Znam da je to država uradila. Jebi ga, nije hteo da sluša - objasnio je tada Tubić.

O Vuku i Danici Drašković

- Njega nisam upoznao ali jesam Danicu Drašković. Ona je iz plemena Boškovića iz Crne Gore. Imala je najjače veze tamo. I veliku lovu i sada ona uzima. Ona je sredila Ceci kad je imala ove probleme sa testamentom. To joj je sve Danica završila.

Govorio je i o Mihajlu Ražnatoviću

- Arkan je dao Mihajlu 30.00 maraka da kupi stan. Mali se povampiri i prokocka sve pare. Dve noći nisam spavao on me zvao da ga pravdam kod Arkana. Ubiće me ako sazna da sam sve prokockao. Ja sad ne znam kako da kažem. Ali ne možeš da isfoliraš Arkana. Ja predložim Mihajlu da se oženi jer će tako najlakše da mu Arkan oprosti pare. Mihajlo našao neku devojku. Arkan me zvao da budem Mihajlu kum. Mlada bila trudna. Al posle par nedelja me zove hitno Arkan i mi se nađemo i on mi kaže - Nema ništa od svadbe. Dete nije Mihajlovo. Sve sam saznao. Dete je napravio Mihajlov ujak, Natalijin brat - objasnio je tada on u intervjuu.

O Marku Miloševiću

- Marko je bio mamina maza. Kad je Marija Milošević otvorila "TV Košavu" Mira Marković dala neki intervju. Kad ono na TV-u se video Mirin podvaljak. Odma da se skine taj kamerman koji je to snimio, jer ona kao nema podvaljak. Posle su i Mira i Marija htele da idu na operaciju da skidaju podvaljke. A Marko je bio malo klempav. Došao jedan dan kod Mire i rekao da hoće da se operiše i doneo sliku kako bi želeo da izgleda. A na slici bio Enrike Inglesijas. Davao sam Marku Miloševiću da vozi mog lamborginija. Milošević me zvao da mu ne dajem više auto. Dosta mu je kaže što se stresira što Marko vozi trke - ispričao je on.

"Legija je mnogo voleo pare"

- Legijina žena Maja me stalno zove, ona je sad u Kanadi. Ona je mnogo lepa žena. Legija je bio faca dok se nije navukao na drogu i dok nije osetio keš. Mnogo je voleo pare. Samo da je ćutao, ali mu đavo nije dao mira. Legija je voleo grupu Ramštajn. Dođe u kafić i onda pusti cd i svi to moraju da slušaju. I onda kaže konobaru - namesti basove, izoštri zvuk. I u jednom trenutku on izvadi pištolj i puca u zvučnike. U Stupici Sergej Trifunović iznervirao neke tamo i onda mu jedan opali šamar. I Sergej dođe kod Legije da kuka što su mu opalili šamar. Legija dođe, prevrne sto, izvadi pištolj i počne da puca. Dođu ovi iz interventne, Legija uzem policajcu pištolj i upuca ga u nogu.

O Luki Bojoviću

- On ima najlepšu ženu u Beogradu. Ima troje prelepe dece. On je strašno dobar dečko ali sve ide srcem. To je problem. On je patološki bio "zaljubljen" u Arkana. Arkan mu je bio idol. Kad smo išli kod njegovog ćaleta kod Vuka. Vuk je bio ljudina. Znaš kad nekog vole životinje, taj ne može da bude loš čovek Luka se zakleo na Arkanovom grobu da će se osvetiti svima i da će j****i mamu svima sve koji su ubili Arkana - ispričao je Žabac.

O Dejanu Savićeviću

- Na Tajlandu smo zajedno bili ja, Deki Savićević, Duško Šarić i glumac Dragan Marinković Maca. Maca je tu bio da pravi fazone. Zajebavali smo se, igrali smo fudbal, odbojku... Darko Šarić dobije sina i Duško kaže - Ajmo, slavimo. Odemo u diskoteku jednu na Puketu. Duško iznajmi najbolje k***e... Mislim da je potrošio 150.000 evra. A Deju sam učio da vozi motor. On je naučio da vozi onaj motor na gas, a kad je uzeo onaj na brzine odma se slupao. Baš mi ga je bilo žao. Deki je baš pozitivan lik. Siniša Mihajlović je bio letos tu. Dejo Savićević je po njega poslao helikopter da odu na Zlatibor na pečenje. I da njegovoj majci posašlju kilo pečenja - ispričao je tom prilikom Žabac.

