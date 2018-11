JA SAM SVETI ARANĐEL, JA SAM BOG! Uzviknuo, pa isekao ženu pred detetom! Orili se krici! KRVAVA SLAVA U BATAJNICI

Policija je uhapsila V.R. (28) zbog sumnje da je u Ulici braće Savić u Batajnici nožem napao i povredio A.M. (36).



Naime, sve se dogodilo nakon što su i V.R. i A.M, bivši momak i devojka, juče bili gosti na slavi kod komšija. Kako priča komšinica D.P. koja živi u zgradi do V.R, mladić je došao oko 14 sati kod njih na slavu i počeo da pije.

- Porodični smo prijatelji, ali on kad popije ne zna šta radi. A.M. ima devojčicu pa se družila sa mojom unukom i tako se poznajemo pa sam pozvala i nju na slavu. Njih doje su bili kratko u vezi, lai on je i dalje stalno ganja, nije sasvim sam. Došao je kod nas oko 14 sati na slavu, a gosti nam dolaze u 18 sati. Kaže: "Ja sam sveti Aranđel, ja sam Bog" - priča komšinica.

Kako tvrdi, mladić je popio dva litra vina, nakon čega je došao njegov otac, koji je pokazivao očima komšinici da mu ne sipa više alkohola.

- V.R. se tada naljutio. Može da se ljuti koliko hoće, ali ne može da mi vređa goste. Moj brat se pokupio i otišao. A.M. je došla u međuvremenu i ostala i posle njega. Rekla sam joj bolje da ide i neko s njom, on će te sigurno čekati napolju. On je čekao, gurnuo valjda njeno dete i dete je vrištalo, to je cela ulica orila – dodaje komšinica, rekavši da je i nju V.R. na slavi vređao.

Kako se sumnja, V.R. je tada ispred zgrade A.M. nožem naneo posekotine po licu, koje su konstatovane kao lakše telesne povrede. Vrisak deteta čuo je i otac V.R, ali i svog sina koji se drao, da bi zatim istrčao iz kuće.

- Pritrčao sam i držao sam ga, sve dok nije došla policija. Na slavi se napio, da li je bilo provokacija kada sam ja izašao, ne znam. Govorio joj je “Šta se smeškaš tako kad ja nešto kažem” i slično. Kasnije mi je rekao da ide da se šeta, ja ne znam da li je sa namerom izašao da je čeka ili ne. Kada se desio napad, ja sam čuo dete koje je vrisnulo i prepoznao sam njegov glas, dotrčao sam i razdvojio ga od tih ljudi – priča otac V.R.



Kako dodaje, V.R. je došao u stan i uzeo nož, što, kako tvrdi, on nije video jer bi ga u suprotnom sprečio da izađe.

- V.R. i A.M. bili su u svađi koja je trajala mesecima. Njemu je teško palo što mu ona nije davala da viđa njenu ćerkicu, koju je on mnogo voleo. I onda je on poludeo – dodaje njegov otac.

V.R. je zadržan u pritvoru.

