STRAVIČNO! MAJKA MONSTRUM ISKASAPILA ROĐENO DETE (7): Zgrabila nož i pomahnitalo ga ubadala u grudi! Policija zatekla JEZIV PRIZOR!

Sedmogodišnji dečak teško je povređen kada ga je, kako se sumnja, majka M. P. (40), državljanka Srbije, sedam puta ubola nožem u grudi u njihovoj kući u Rijeci Crnojevića u Crnoj Gori.



Kako prenose crnogorski mediji, M. P., koja je rodom iz Bele Palanke, tereti se za pokušaj teškog ubistva i određen joj je pritvor do 72 sata.

Stabilno stanje

- Sedmogodišnjak je u utorak uveče primljen u Dečju bolnicu u Podgorici s više ubodnih rana u predelu grudi. Hitno je operisan, a njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se van životne opasnosti - preneli su tamošnji mediji.



Uzrok stravičnog pokušaja ubistva mališana još uvek je nepoznat, a komšije uhapšene majke ispričale su da je ona i ranije maltretirala maloletnog sina.



- M. P. živi kao podstanar. Otkako se doselila kod nas, kinjila je i tukla dečaka. Živeli su u jako lošim uslovima, ali niko od nas nije ni pomislio da bi mogla da izbode rođeno dete. Čuli smo da je zgrabila nož i pomahnitalo ga ubadala u grudi. Prava je sreća što nije uspela da pogodi srce, inače, ko zna šta bi bilo - pričaju ogorčene komšije.

Krv svuda



Oni dodaju da je policija dolaskom u iznajmljenu kuću na Rijeci Crnojevića, zatekla jeziv prizor.



- Kada su ušli u kuću u kojoj je boravila M.P. sa sinom, policija je videla krv koje je bilo svuda, a pretragom stana pronašli su i nož kojim je kako se sumnja M.P. pokušala da ubije sina - kažu komšije.



Iako komšije tvrde da je dečak i ranije zlostavljan, policija, kao ni Centar za socijalni rad nisu imali prijava za nasilje protiv osumnjičene M. P.



- M. P., koja je rodom iz Srbije, ne nalazi se u evidenciji Centra. Zbog toga ova porodica nije ostvarila bilo koje pravo iz Zakona o socijalnoj i dečjoj zaštiti. Takođe, u Centru nije evidentirana nijedna prijava za nasilje - rekao je podgoričkim medijima Dejan Milošević, direktor Centra za socijalni rad.



Opasnost od bekstva

Nakon što je M. P. juče saslušana u podgoričkom tužilaštvu, njen advokat, koji joj je dodeljen po službenoj dužnosti, rekao je da je ona iznela odbranu.



- Ona je negirala da je izbola sina. Međutim, kako je reč o stranoj državljanki, tužiteljka je osumnjičenoj odredila zadržavanje zbog opasnost od bekstva, ali i zbog uticaja na svedoke, koji tek treba da budu saslušani - rekao je Božo Milonjić, advokat uhapšene majke.





Javnost ogorčena

Zašto su svi ćutali?!

Nakon što su mediji objavili vest o užasnom nasilju, javnost je u komentarima ispod tekstova o uhapšenoj M. P. tražila da se ona najstrože kazni.

- Ona je monstrum. Treba je osuditi na maksimalnu kaznu - napisao je jedan čitalac. Osim što osuđuju majku, čitaoci su osudili i komšije koje nisu prijavile da je mališan žrtva nasilja.

- Pročitah da postoje saznanja od komšija da to dete trpi nasilje od majke već duži period. Kakve su to komšije i ljudi kad nisu ni pokušali da ukažu na to - piše u jednom komentaru.